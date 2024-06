El reconocido cantante y compositor dominicano, Pavel Núñez, ha compartido este lunes con todo su público la dolorosa noticia del asesinato de su sobrina, Liann Guerrero.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. donde en su publicación, Núñez ofreció un relato conmovedor de los hechos y reflexiona sobre la violencia y la pérdida en la sociedad actual.

«Ella ERA mi sobrina Liann Guerrero, y estamos en la ERA donde la cultura de ‘eres algo mío’ está echando raíces muy oscuras, muy amargas«, expresó.

Liann Guerrero fue brutalmente asesinada por su expareja, un individuo sobre el que Núñez reconoce saber poco hasta este trágico evento.

«Su victimario ERA un tipo del que poco supe y ahora sé, la impactó con balas seis veces, matándola al instante para luego meterse él«, relató.

El agresor llegó acompañado de una mujer, en un coche alquilado y armado con dos pistolas, ejecutando un plan premeditado y fatal.

Núñez continuó con una reflexión dolorosa sobre la pérdida y la incertidumbre de la vida.

«ÉRAMOS una vez seres que con fe entendíamos que nuestros hijos nos enterrarían, pero hoy descubro con dolor indescriptible que solamente nos queda entender que todo es incierto, inhóspito e inexplicable«, dijo.

«Hoy me doy licencia de apagar la luna, de borrar el sol, hoy me doy la licencia de doler profundamente, de no creer, de ver que lo que ERA ya no es«, añadió.

En su dolor, Núñez también expresó una crisis de fe: «Pido disculpas a Dios hoy porque mi fe está golpeada, mi mente turbada. Homero de mi corazón, si todo está escrito, te fuiste primero, porque no habrías soportado ver morir a tu bebé de esa manera, yo que soy solo su tío no lo soporto«, concluyó, recordando a su hermano Homero y la devastación que esta tragedia ha traído a su familia.

De inmediato, el cantante recibió miles de mensajes de sus seguidores y amigos expresándole sus condolencias.

Lee más: Pavel Núñez se encuentra de gira por Estados Unidos