Planteamiento de cambiar Constitución provoca reacciones

La propuesta de modificar la Constitución para, entre otros aspectos, unificar las elecciones tuvo ayer reacciones a favor y en contra por parte de varios congresistas en el Senado de la República.

Los senadores Lía Díaz y Franklin Peña se mostraron de acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno en el Consejo Económico y Social (CES), a diferencia del senador Dionis Sánchez quien criticó duramente la idea de nuevamente hacerle cambios a la Carta Magna bajo cualquier condición.

“Sí, estamos de acuerdo. Eso le ahorraría al país, no solo gastos sino tiempo y así todo el mundo va al mismo tiempo a los cargos electivos”, dijo Díaz, congresista por la provincia de Azua.

Mientras que Peña, senador por la provincia de San Pedro de Macorís, calificó como “lo ideal”, elegir todo el mismo día, porque cuando se hace separado, “se mete al país en una vorágine política muy difícil” y citó el costo emocional y económico del cual dijo resulta sumamente traumático ir por etapas a las urnas.

Sin embargo, el senador Dionis Sánchez lamentó que una vez más un equipo de gobierno quiera modificar la Constitución para beneficio particular.

“No estamos de acuerdo con que se toque la Constitución en estos tiempos de crisis”, expresó Sánchez, indicando que, en el caso de usar como excusa que unir las elecciones ahorraría dinero, lo que se tiene que hacer es administrar bien los bienes del Estado.

El vocero de Fuerza del Pueblo recomendó que la modificación de la Constitución entre en vigencia partir del 2028, si en verdad no hay un interés particular, pues ahí no se sabe a quien beneficiará.

Lía Díaz, Franklin Peña y Dionis Sánchez dan una muestra del choque que vendrá en el Senado de la República con el tema