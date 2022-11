¿Por qué las baterías pierden carga aunque no uses el celular?

El mundo de hoy vive con una preocupación diaria: la batería no alcanza para todo. Estar cargando desde el teléfono y reloj inteligente hasta un taladro o lámpara es una actividad cotidiana por el constante uso que se les da, pero porque hay momentos en los que no se dejan quietos y de igual forma pierden energía.

Tener un dispositivo cargado al 100% es algo que dura segundos o minutos, porque es imposible evitar que este vaya bajando su nivel de pila así no esté en funcionamiento o incluso apagado. Por lo que hasta un par de baterías guardadas se van a desgastar con el paso del tiempo y puede ser que al querer volver a usarlas ya no sirvan.

¿Por qué las baterías se desgastan así no se usen?

La energía nunca se queda quieta, siempre está en movimiento y por eso está lista una vez entre en contacto con un dispositivo. A pesar de que las pilas logren almacenar esa energía en un espacio compacto, internamente el proceso sigue llevándose a cabo.

De esta forma los electrodos que están almacenados siguen moviéndose, a pesar de tener el aparato apagado o retirar la batería, porque a nivel anotómico siguen encendidos gracias a la reacción química que hay dentro de la pila, aunque de una forma mucho más suave que en funcionamiento.

A esto se le denomina autodescarga, que es la descarga eléctrica en ausencia de una carga externa sobre la batería, y es algo que no se puede evitar, pero si ayudar a que el impacto no sea un problema.

Ralentizar la autodescarga

Aunque no todas las baterías funcionan igual y cada una se autodescarga de manera diferente, por ejemplo, las pilas de litio tienen un margen de deterioro de 2 a 3% por mes, mientras que las de hidruro metálico de níquel es del 25 al 30% por mes. Hay métodos generales que sirven para minimizar el desgaste.

Lo primero es que si una batería no se está usando lo mejor es mantenerla en un lugar frío, sin ir al extremo de ponerlas dentro de un congelador porque se pueden dañar por completo. Por lo que la mejor opción es optar por un espacio fresco, como un sótano, y alejarlas de lugares como un taller o garaje.

También es importante seguir las instrucciones de cada dispositivo para cuidar la pila, una de las recomendaciones más frecuentes es retirar la batería si no se va a usar, porque esto también puede oxidar el lugar de contacto, especialmente si una pila se descarga por completo porque empieza a liberar elementos químicos.

Tips para los celulares

Para los teléfonos móviles hay recomendaciones especiales, porque un celular en estado de reposo o quieto de igual forma va a perder carga con el paso de los minutos. Esto se da principalmente por las aplicaciones que corren en segundo plano.

La mejor forma de evitar quedarse sin pila para el final del día, así no se use el móvil, es desactivar algunas funciones que no sean necesarias. En primer lugar, la ubicación, ya que el GPS hace un alto consumo, así como el Bluetooth.

Pero también es importante revisar qué aplicaciones tienen permisos para ejecutarse en segundo plano, para limitar esos accesos de aquellas plataformas que no son necesarias en ese tipo de casos.