Estos son los precios de los combustibles del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025

Estos son los precios de los combustibles del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025, el Gobierno continuará el subsidio a combustibles esenciales para proteger a los consumidores, con la asignación de RD$143.8 millones.

En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$10.89 por galón; el gasoil Regular en RD$14.26; el gasoil Óptimo en RD$11.06, y la gasolina Regular en RD$0.33.

Precios de los combustibles

Para la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$196.00 por galón; baja RD$2.09.

Kerosene, RD$227.20 por galón; baja RD$2.30.

Fueloil #6, RD$156.49 por galón; baja RD$0.39.

Fueloil 1%S, RD$167.96 por galón; baja RD$3.53.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.13, de las publicaciones diarias del Banco Central.

