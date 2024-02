Predicciones a unas horas de los Grammy

El mexicano Peso Pluma podría conquistar su primer Grammy en la 66.ª entrega, a transmitirse por TNT y HBO Max mañana. Mujeres dominan el terreno de nominaciones

A tan solo unas horas de la 66. ª entrega de los Grammy, los vientos se agitan y muchos siguen preguntándose quiénes serán los ganadores de esta reñida competencia, que se llevará a cabo mañana en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, y desde ya coloca a las mujeres como las grandes ganadoras de la noche, puesto que son mayoría en términos de menciones.

Las apreciaciones de algunos críticos, desde que se anunciaron los nominados a la ceremonia de los premios musicales que reconocen las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año de elegibilidad, según lo determinado por los miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, han aprobado o dado el visto bueno a figuras como SZA, Taylor Swift, Victoria Monét, entre otras que se vislumbran como las mayores triunfadoras.

En tal sentido, la agencia Associated Press realizó un pronóstico sobre lo que podría esperarse en los Grammy 2024 con la colaboración de su especialista Maria Sherman y el escritor de entretenimiento Jonathan Landrum Jr.

ÁLBUM DEL AÑO

Sherman: El nivel de talento aquí es fuera de este mundo… Si Taylor Swift gana por «Midnights», se convertirá en la primera artista en la historia de los Grammy en ganar el premio mayor cuatro veces. Sería un momento de última hora, pero no estoy segura de verlo en las hojas de té. En cambio, están deletreando «S-O-S». De la lista anterior, ningún álbum ha recibido tantos elogios de la crítica como «SOS» de SZA. Ella parece la opción más obvia, sin faltarle el respeto a los demás nominados.

GRABACIÓN DEL AÑO

Landrum:»On My Mama,» de Victoria Monét, será la crema que suba a lo más alto de esta categoría.

CANCIÓN DEL AÑO (premio al compositor)

Sherman: Esta categoría está llena de artistas a los que a la Academia de la Grabación le encanta premiar: Jon Batiste, Taylor Swift y Billie Eilish, en particular. (Y, a la inversa, a los artistas les encanta nominar pero no premiar: tanto Lana Del Rey como Miley Cyrus aún no han recibido un Grammy. Me gustaría ver ese cambio). Mi instinto dice que este será para Eilish con «What Was I Made For?» si no recibe el premio al disco del año.

MEJOR ARTISTA NUEVO

Landrum:» Este año hay una ganadora indiscutible: Victoria Monét.

MEJOR ACTUACIÓN POP SOLITARIO

Sherman: Mi sensación es que este irá para Taylor Swift «Anti-Hero” u Olivia Rodrigo con «vampire”.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA

Landrum: «Peso Pluma es sin duda el artista más popular. Probablemente gane. Pero si hablamos del artista con el mejor álbum en esta categoría, entonces este deberían dárselo a Lila Downs o Ana Bárbara.

La premiación tiene previsto empezar a las seis de la tarde y se celebrarán en Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

La alfombra roja de los Grammy 2024 se transmitirá por E! Entertainment. TNT y HBO Max. También tendrán transmisiones del arribo de las estrellas a la ceremonia, y se llevará a cabo una o dos horas antes del evento, que contará con presentaciones confirmadas de Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Dua Lipa, Burna Boy y Travis Scott.

Asimismo, por cuarto año consecutivo, el comediante Trevor Noah será el presentador de la premiación, que en esta ocasión tiene en las mujeres su mejor apuesta, puesto que las nominaciones así lo reflejan, y sin dudas podrían romper históricos récords mañana.