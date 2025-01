Los Premios Soberano son considerados como el máximo reconocimiento del arte y el entretenimiento en el país. A lo largo de su historia, han sido escenario de grandes momentos, celebraciones y, por supuesto, controversias que han generado acalorados debates en la opinión pública.

Desde sus inicios, varias nominaciones, sucesos y decisiones del jurado han causado revuelo entre los espectadores. Y por supuesto, este año no fue la excepción.

Luego de que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) revelara este martes la lista de nominados a Premios Soberano 2025 que tendrán lugar el próximo 25 de marzo, la comunicadora Mariasela Álvarez pidió que «No nos nominen más».

Según explicó, «Esta Noche Mariasela» compite por el premio a Programa Diario de Entretenimiento por treceava vez en 14 años al aire, sin haberse coronado hasta el momento como ganadora.

Además, la ausencia de Yailin La Más Viral en la categoría Artista y/o Agrupación Urbana generó una ola de críticas en redes sociales por parte usuarios y colegas quienes consideran que la artista reunía las condiciones necesarias para competir con La Perversa, J. One, Chimbala, Bulín 47 y Bulova.

Sin embargo, ante el revuelo, Wanda Sánchez, titular de Acroarte, explicó que su trabajo en 2024 no cumplió con todos los criterios para una nominación.

«En 2024 ella hizo varios lanzamientos, pero no tuvieron impacto. En la última recta final, en noviembre y diciembre, fue que logró la pegada y volvió y debutó, pero entonces, ahí volvemos con los criterios de con qué fue que se pegó, con qué tipo de canción, con qué tipo de mensajes», indicó.

A continuación, detallamos cinco de los episodios más polémicos que han sacudido la premiación desde sus inicios.

Un pianista resentido agrede a cantante lírica (1985)

En la primera entrega de los entonces llamados Premios Casandra, celebrada el 15 de abril de 1985 en el desaparecido Cine Olimpia, el pianista Luis Oscar Valdez Mena protagonizó el primer escándalo en la historia de este galardón.

Luego de que la cantante lírica Ivonne Haza fuera anunciada como ganadora en la categoría Artista Clásico del Año, el músico, quien competía por la misma estatuilla, le escupió en el rostro en los camerinos. Este incidente quedó registrado en el libro «Premios Casandra: Historia de Acroarte», de Carlos T. Martínez.

Tras el suceso, Haza explicó que su agresor no podía concebir la idea de que alguien más se hiciera con el premio, según él mismo habría comentado antes de que se anunciara al ganador.

Freddy Beras Goico y su indignación en el escenario (1987)

Si bien no gira en torno a una nominación, durante la tercera edición de los premios, celebrada el 11 de enero de 1987 en el teatro de Bellas Artes, se vivió uno de los momentos más tensos en la historia del evento.

En la ceremonia, se anunció una donación de RD$5,000 por parte de una empresa de comunicación de Roberto Salcedo para la familia del fallecido comediante Julio César Matías «Pololo».

El gesto, lejos de ser bien recibido, indignó profundamente a Freddy Beras Goico, quien consideró la suma insuficiente y un acto poco digno para honrar la memoria de su colega. En un acto de protesta, pronunció un emotivo discurso y abandonó la sala en plena transmisión, un hecho que acaparó titulares y colocó la premiación en un segundo plano.

Ángela Carrasco y su ultimátum a Acroarte (1998)

Durante la gala de los Premios Casandra en 1998, la destacada cantante Ángela Carrasco aprovechó su momento en el escenario para lanzar un claro mensaje a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Con una mezcla de humor y seriedad, expresó que no volvería a participar en el evento a menos que le otorgaran el máximo galardón. «La próxima vez que suba aquí será para recibir el Gran Casandra, así que ya no me llamen para otra cosa», sentenció Carrasco.

Sin embargo, no fue hasta 2024, es decir, 26 años después cuando la artista recibió el anhelado premio y fue homenajeada por su trayectoria musical.

«Masacre al Casandra»: La protesta de El Lápiz Conciente (2008)

En el auge de su carrera, el exponente urbano Lápiz Conciente sintió que su esfuerzo no fue valorado cuando no fue nominado en la edición de los Premios Casandra de 2008.

Su inconformidad se transformó en música y lanzó la canción «Masacre al Casandra», donde criticaba fuertemente a Acroarte, acusándolos de favoritismo y de ignorar el impacto del movimiento urbano. En sus versos, denunciaba que los nominados eran aquellos «apadrinados» y que su talento no necesitaba validación de la premiación.

A pesar de su distanciamiento de los premios, en 2024, El Lápiz decidió reconciliarse con Acroarte y subió al escenario del Teatro Nacional por primera vez en su carrera para celebrar 20 años de trayectoria.

María Cristina Camilo: ¿Un premio que no fue suficiente? (2021)

Con más de 70 años de trayectoria en los medios y una vida dedicada a la locución y la actuación, María Cristina Camilo recibió en 2021 el Soberano a las Artes Escénicas, que esta confundió con el Gran Soberano.

«Jamás pensé que llegaría a obtener el Gran Soberano, pero Dios me lo tenía reservado», dijo con lágrimas en los ojos en un video que causó un debate sobre los criterios de selección de los ganadores.

Para muchos, el reconocimiento que le fue otorgado no estuvo a la altura de su legado. El público y numerosos colegas argumentaban que la icónica comunicadora merecía el máximo galardón de la ceremonia.

Sin embargo, este premio les fue otorgado tanto a Niní Caffaro como a Romeo Santos por los años 2019 y 2020 respectivamente.