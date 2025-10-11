Puerto Plata se destaca en la segunda parada del Grand Thomas Celebrity Classic 2025 con récord de participación

Puerto Plata. El torneo Grand Thomas Celebrity Classic 2025 celebró con éxito su segunda parada en el Playa Dorada Golf Club, escenario que acogió a 156 jugadores, marcando un récord de participación y consolidando el entusiasmo que despierta este evento deportivo en todo el país.

Debido a la alta convocatoria, la competencia se dividió en dos salidas: el grupo Ámbar y el grupo Atlántico, desarrollándose una jornada vibrante de golf, compañerismo y sana competencia.

La ceremonia estuvo encabezada por la senadora de la provincia, Ginette Bournigal; el obispo de la Diócesis de Puerto Plata, Julio César Corniel Amaro; el Country Manager de Equifax, José Alberto Adam; y los representantes de Quality Life Foundation, Haime Thomas Frias Carela, Jimmy Frias Velázquez y Leonor Florentino de Frias, Prenda Lidya Frias y Haimethomas Frias Sánchez.

Haime Thomas Frias, presidente de Quality Life Foundation, ofreció las palabras de bienvenida y motivación, citando el espíritu de unidad que impulsa cada edición del torneo: “El Grand Thomas Celebrity Classic es mucho más que un torneo de golf. Es una plataforma para unir a la comunidad, promover valores y contribuir al desarrollo social. Cada parada reafirma nuestro compromiso con la excelencia y con la promoción de una vida de calidad a través del deporte”, expresó.

Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto de los equipos de Rafael O. Castillo, Olga Lamarche y Américo Núñez, cuya labor fue esencial para el éxito organizativo de esta segunda parada.

La senadora Ginette Bournigal entregó un reconocimiento especial a Equifax, recibido por José Alberto Adam, quien expresó su gratitud y cedió el honor del putt inicial a la legisladora.

La última jornada del circuito se celebrará el sábado 11 de octubre, en el Las Aromas Golf Club, donde se disputará la gran final del Grand Thomas Celebrity Classic 2025, prometiendo cerrar con broche de oro una edición memorable.

Ganadores

En la Categoría A, el primer lugar correspondió a Arnulfo Gutiérrez y Jorge L. Castillo, seguidos por Carlos y Guillermo Abbott en segundo lugar, y Andrés Paulino y Rubén González en tercero.

En la Categoría B, los campeones fueron Francisco Tavárez y Elisaben Matos; el segundo puesto fue para Francisco Vázquez y Sergio Mármol, y el tercero para Thomas Glenn y Pablo Espinal.

Mientras que en la Categoría C, José Alberto Adam y Anthony Kilosky obtuvieron el primer lugar, Rafael Fernández y Héctor Bidó el segundo, y Ney Deschamps y Rivie Rodríguez el tercero.

En la rama femenina, las damas ganadoras fueron Mary Luz Perdomo y Binki Hurtado (primer lugar) y Mirian Herrera y Tadina Compres (segundo lugar).

Patrocinadores

El evento contó con el auspicio de Equifax, Alcaldía de Santiago, Visit Santiago, Remax Monumental, Banreservas, Cemento Panam, Estrella, Aeropuerto del Cibao, Bocel (con Aviva), HOMS, La Monumental de Seguros, ARV Group, Swisher Dominicana, BlackBird, Fundación El Demócrata, BMI Seguros, Procigar, Pernod Ricard junto a The Glenlivet, Asadero Doña Pula, Arajet, The Ocean Club, Hotel Nohiam, Brugal, Pisano, De los Reyes Cigars, Saga Cigars, Nonlethal / Gunasa, Michelob, La Flor Dominicana, Chrono Jewelry, Davidoff, Arturo Fuente, Pedreira, La Aurora, Jim’s Way, Mortedom, HT Noticias, Blue JackTar, Concreto SC, The Deck, Tabacalera Díaz, Johan Wolff, Sleep In Mattress, Café Santo Domingo, Golfistas Dominicanos, CORAASAN, Carlos Brugal, Club Car, CRESA, Adesign, De León Gomas, Hawaii, Bariló, Camp David, Cool Heaven, Suerox, Generade, Twenty Wines, Apolo Motors junto a Tata Motors, Myoactiv y Crazy Ranch y Press Media Center.