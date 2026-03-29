China y el fin del petrodólar

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China no inició la guerra con Irán, pero claramente se preparó para un escenario en el que la energía y la geopolítica chocaran. Esa preparación ahora está dando resultados. Mientras Estados Unidos y sus aliados están enfocados en los aspectos militares y de seguridad en Medio Oriente, China está beneficiándose silenciosamente de las consecuencias económicas y estratégicas. El resultado es una situación en la que China no necesariamente gana en el campo de batalla, pero sí podría salir ganando en términos de poder global y posicionamiento económico.

Una de las principales razones es la seguridad energética. En 2021, China firmó un acuerdo de largo plazo con Irán por aproximadamente 400 mil millones de dólares, asegurando acceso a petróleo con descuento a cambio de inversiones en infraestructura. En su momento, ese acuerdo parecía estratégico, pero hoy luce casi visionario. Para inicios de 2026, China había acumulado enormes reservas de crudo—alrededor de 1.2 mil millones de barriles—lo que le otorga varios meses de suministro. Así, cuando el conflicto interrumpió los mercados globales y los temores sobre el Estrecho de Ormuz impulsaron los precios al alza, China no estaba reaccionando como otros países. Ya estaba preparada. Más importante aún, mientras el estrecho se convertía en un punto crítico para gran parte del mundo, los envíos de petróleo hacia China continuaron. Irán ha seguido enviando crudo directamente a China, y los buques chinos no han sido atacados. Esto crea un sistema de dos niveles: uno para los países occidentales, enfrentando mayores riesgos y precios, y otro para China, con acceso continuo al suministro.

Al mismo tiempo, China ha reducido su vulnerabilidad a los choques petroleros durante las últimas dos décadas. El petróleo que fluye por Ormuz representa hoy solo una pequeña parte de su consumo energético total—alrededor de 6 %. Esto no es casualidad. China ha invertido fuertemente en energías renovables, electrificación y sistemas energéticos alternativos. Para 2024, la energía limpia representaba la mayor parte del crecimiento de la demanda eléctrica, y los vehículos eléctricos constituían una gran proporción de las ventas de automóviles nuevos. En términos simples, China rediseñó su economía para depender menos del petróleo importado. Por eso, mientras los precios del petróleo suben hacia los 100 dólares o más y afectan significativamente a las economías occidentales, China está mejor protegida. Los altos costos energéticos golpean más a sus competidores, otorgándole una ventaja relativa a su sector productivo.

Otro factor clave es la dinámica de precios y monedas. Existen señales crecientes de que Irán podría preferir vender petróleo en yuanes chinos en lugar de dólares estadounidenses, especialmente en el contexto de las tensiones geopolíticas actuales. Si esta tendencia se expande, podría debilitar el papel del dólar en los mercados energéticos globales—el llamado sistema del “petrodólar”. Durante décadas, el comercio mundial de petróleo se ha realizado en dólares, reforzando el poder financiero y la influencia global de Estados Unidos. Sin embargo, si los grandes productores comienzan a aceptar otras monedas, especialmente en volúmenes significativos y sostenidos, ese sistema podría comenzar a erosionarse. China, como el mayor importador de petróleo del mundo, está en una posición fuerte para impulsar ese cambio, especialmente si logra integrar comercio, finanzas y geopolítica en una misma estrategia.

China también se beneficia de la distracción geopolítica más amplia. Mientras Estados Unidos despliega recursos militares y gestiona alianzas en una región volátil, China conserva sus recursos y se enfoca en su estrategia económica de largo plazo. Rechazó solicitudes de Estados Unidos para ayudar a asegurar el Estrecho de Ormuz, eligiendo mantenerse al margen mientras continuaba recibiendo petróleo con descuento. Al mismo tiempo, el aumento de los precios globales de la energía presiona a las economías occidentales, elevando los costos de producción y potencialmente desacelerando el crecimiento. Esto beneficia indirectamente la competitividad exportadora de China, ya que su estructura de costos mejora en términos relativos.

El riesgo para Estados Unidos se vuelve aún más serio si el conflicto se convierte en un compromiso prolongado—algo similar a Vietnam, Irak o Afganistán. Las guerras largas son costosas, no solo en términos militares, sino también financieros. Aumentan el gasto público, amplían los déficits fiscales y suelen requerir mayor endeudamiento. Si los inversionistas comienzan a cuestionar la sostenibilidad de esa deuda—especialmente en un entorno de tasas de interés elevadas—podría debilitarse la confianza en la estabilidad financiera de Estados Unidos. Aquí es donde la conexión con el petrodólar se vuelve crítica. La fortaleza del dólar no depende únicamente de fundamentos económicos, sino también de la confianza global en el liderazgo y la estabilidad de Estados Unidos. Una guerra prolongada y costosa, que además genere divisiones entre aliados, podría erosionar gradualmente esa confianza.

Si, al mismo tiempo, una mayor proporción del comercio petrolero comienza a desplazarse hacia monedas alternativas como el yuan, los efectos podrían reforzarse mutuamente. Menor demanda de dólares en el comercio global implica menor demanda de deuda estadounidense, lo que encarece el financiamiento para el gobierno de Estados Unidos. Esto genera un círculo vicioso: mayores costos de endeudamiento, déficits más amplios y menor influencia global. China no necesita desafiar directamente al dólar; basta con crear alternativas viables y dejar que la dinámica geopolítica haga el resto.

En última instancia, la ventaja de China proviene de la preparación, la paciencia y la estrategia. Aseguró sus suministros energéticos, redujo su dependencia del petróleo, invirtió en energías alternativas y se posicionó financieramente para un sistema global en transformación. Mientras otros reaccionan a la crisis, China opera con un plan. Si el conflicto es breve, el impacto podría ser limitado. Pero si se prolonga y redefine el comercio y las finanzas globales, China podría emerger como el ganador silencioso—fortaleciendo su posición económica mientras los pilares del orden actual, incluido el petrodólar, comienzan a desplazarse.