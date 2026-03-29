Caminando en rectitud y firmeza

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Es esencial que nos afirmemos en el Señor para no ceder ante las tentaciones que se presentan en nuestro diario vivir, ya que muchas veces podemos caer sin medir las consecuencias.

Con frecuencia vemos cómo hombres y mujeres, que parecían firmes en todos los sentidos, de repente comienzan a desviarse de lo santo y lo puro y, sin darse cuenta, lo pierden todo por no valorar lo verdadero y por poner sus ojos en los deleites de la carne.

Es importante mantenernos en alerta constantemente, reconociendo que nuestra vida depende totalmente de Dios. Por eso debemos estar conscientes de aquello a lo que nos exponemos cuando nos desviamos de su palabra, ya que terminamos esclavizándonos a los apetitos del alma y alejándonos de su presencia.

Seamos sabios y no nos contaminemos siendo parte de ambientes incorrectos o relacionándonos con personas que no temen a Dios y cuyas vidas están atadas al mundo y al pecado.

Por eso, no desmayemos al caminar en rectitud, sin desviarnos del camino, acercándonos con la confianza de que todo lo que hacemos agrada a Dios.