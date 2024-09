Punta Blanca anuncia torneo de golf

“He logrado conseguir grandes amistades en el país, por lo que valoro mucho esta dedicación del torneo, que es un orgullo”.

El Grupo Dominico-Catalán y Punta Blanca Golf and Beach Club anunciaron la XVII edición de su tradicional torneo anual que será celebrada del viernes 27 al domingo 29 de este mes, será dedicada a Paul Scheer, colaborador del proyecto de real estate y turismo.

El anuncio fue realizado mediante un parte de prensa emitido por la organización en el cual manifiesta su beneplácito al honrar este año a un amigo cercano que ha sido un abanderado de Punta Blanca, y amigo del golf dominicano.

“Tengo una gran afinidad con la República Dominicana. Empecé a venir al país a visitar a mi amigo Gilles Gagnon en 1986, quien me presenta a Homero Saviñón, y desde ese mismo día entablé una gran relación con Homero. A su vez, él me introdujo con Tomas Mercedes con la finalidad de organizar su Challenge de golf anual en Punta Blanca, y el resto es historia. He logrado conseguir grandes amistades en el país, por lo que valoro mucho esta dedicatoria”, dijo.

