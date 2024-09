¿Qué opina Paliza sobre que jueces actuales de la JCE permanezcan en sus respectivas posiciones?

El ministro de la Presidencia y Presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, dijo este jueves que está de acuerdo con que los actuales jueces de la Junta Central Electoral permanezcan en sus respectivas posiciones.

«Si me consultarán a mí, en mi calidad de presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), yo abogaría porque los jueces actuales de la Junta Central Electoral permanecieran en sus respectivas posiciones», expresó Paliza.

Explicó que esta elección es una discusión que ha iniciado en el Senado De La República y que en el marco constitucional están haciendo la labor correspondiente.

Presidente JCE

El ministro de la Presidencia, indicó, además que, el proceso político pasado fue reconocido por todos los actores del sistema, inclusive por Organismos Internacionales vinculados al tema. “Usted puede tener diferencias o no con los actuales jueces, pero la labor que rindieron fue una oportuna y a la altura de las circunstancias, por lo tanto a nosotros nos animaría si es de su agrado, de su parecer, pues que apoyáramos una posible postulación de los actuales jueces para que permanecieran en su cargo».

Precisó que, pese a ser una prerrogativa del Senado de la República, quién diseña un proceso de selección de los miembros en virtud del reglamento y de la propia Constitución de la República, los jueces deben presentar su disponibilidad a mantenerse en sus posiciones.

Destacó la capacidad de trabajo en equipo de los actuales jueces y agregó que el resultado fue positivo, hubo un avance importante en materia de la calidad del resultado y del proceso electoral, sobre todo si se contrasta con las elecciones del año 2020.

El ministro Paliza consideró que hay muchos espacios para ellos mejorar y que hay elementos que personalmente entiende deben ser más estrictos y que hay espacios de mejora importante, sin embargo, sostuvo, el resultado fue uno conocido a pocas horas de iniciar el proceso y que todos los actores reconocieron el resultado y que en tal virtud propone que los jueces permanezcan en sus respectivos cargos.

El funcionario insistió en que su planteamiento no es una línea política de los legisladores del PRM, sino una opinión personal como actor político y como presidente del Partido Revolucionario Moderno.

«Si me preguntaran a mí en el plano personal pues abogaría por eso, pero el partido como tal no lo ha discutido, nuestro partido no ha fijado una posición de organismo, es una posición del presidente del partido de manera individual», aclaró Paliza.