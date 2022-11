¿Qué ver este fin de semana? Recomendaciones de series y películas

Hay series, películas y documentales que si bien son populares en su primera ventana de transmisión, cuando llegan a Netflix, HBO Max y Disney+ logran volverse aún más exitosas.

Las plataformas digitales Netflix, Disney+ y HBO Max se han convertido en el medio de entretenimiento más importante en los últimos años y cuyo éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas.

Black Adam – HBO Max

Black Adam es la película del antihéroe de DC Comics que da nombre al filme -encarnado por Dwayne Johnson– gran antagonista de Shazam!. Este largometraje es la historia de su origen y revelando su pasado como esclavo en el país Kahndaq.

Alter ego de Teth-Adam e hijo del faraón Ramsés II, fue consumido por sus poderes mágicos y se transformó en un hechicero.

The Crown – Netflix

The Crown es una serie creada por Peter Morgan y producida por Netflix de carácter biográfico que se centra en la vida de la Reina Isabel II de Inglaterra y la historia mundial que ha tenido lugar a lo largo de su extenso reinado.

La ficción histórica empieza con la princesa Isabel, de tan solo veinte años, y la deprimente perspectiva del futuro de la monarquía en un mundo destruido y amenazado por la guerra, al tiempo que intenta estrechar su relación con el primer ministro del país Winston Churchill.

Alguien está mintiendo – Netflix

One of Us is Lying, Alguien está mintiendo en España, es una serie drama basada en el número en ventas del New York Times de Karen M. MacManus. La historia comienza justo cuando cinco estudiantes de instituto son castigados y se encuentran encerrados en una habitación, pero solo cuatro salen con vida.

Todo el mundo es sospechoso y todo el mundo tiene algo que ocultar. Simon Kelleger es el chico que muere en esa habitación, el mismo que a través de una aplicación se dedica a contar los secretos más íntimos de sus compañeros de clase.

Willow – Disney+

Nueva serie secuela de la película de fantasía de 1988 de George Lucas. Años después de rescatar a la emperatriz infantil Elora Danan, el hechicero Nelwyn regresa para liderar a un grupo de héroes inadaptados en una angustiosa misión de rescate a través de un mundo mágico que va más allá de la imaginación.