¿Quién es Eléonore Caroit, la domínico-francesa nombrada ministra del gobierno francés?

La política Eléonore Caroit ha sido nombrada ministra del gobierno francés, un nombramiento histórico ya que se convierte en la primera persona francesa de ascendencia dominicana en ocupar un puesto en el gabinete.

El nombramiento de Caroit se anunció el domingo 12 de octubre de 2025. Actuará como Ministra Delegada de Francofonía, Asociaciones Internacionales y Franceses en el Extranjero, bajo la supervisión del Ministro de Europa y de Asuntos Exteriores.

¿Quién es Eléonore Caroit?

Éléonore Anne-Marie Caroit nació en la capital francesa en 1985. Es hija de un periodista francés y una jurista dominicana.

Dado el origen de sus padres, Eléonore obtiene la doble nacionalidad (francesa y dominicana), quien a pesar de haber nacido en el 14.º distrito de París, Francia, fue criada en República Dominicana, donde su familia se instaló desde que ella tenía tan solo 3 años de edad.

Eléonore Caroit está casada desde el 2011 y el matrimonio tiene dos hijos.

Trayectoria

Terminó un bachillerato científico en el Liceo francés de Santo Domingo en el 2003. Regresa a París donde es licenciada por el Instituto de Estudios Políticos de esa ciudad (Sciences Po). Posee un máster conjunto en derecho comercial internacional por la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne y el Instituto de Estudios Políticos de París en el 2008.

Después, Caroit decide viajar a los Estados Unidos a continuar con sus estudios y obtiene un segundo máster en Derecho de la Columbia Law School, de la Universidad de Columbia, de Nueva York, en el 2010, donde fue Harlan Fiske Stone scholar y recibió el reconocimiento de la Parker School en derecho internacional y comparado.

Después de sus estudios Caroit comienza su carrera como abogada en Derecho Internacional, donde durante más de 10 años ha ejercido en bufetes de abogados internacionales.

Simpatiza con el proyecto de Emmanuel Macron y en el recién creado movimiento LaREM, por lo que decide adherirse a este desde el 2017, en donde fue cabeza de lista para las elecciones consulares en el 2021, grupo que ganó 8 curules.

Caroit se ha desempeñado como miembro de asociaciones de ayuda a los refugiados en Nueva York (LegalAid) y en París (Pierre Claver). También ha participado en las elecciones de República Dominicana como observador electoral y así garantizar el correcto desarrollo de los escrutinios.

Su trayectoria política ha estado marcada por su elección como diputada por los franceses residentes en América Latina y el Caribe, en la Asamblea Nacional francesa, donde ganó con un contundente 58,44% de los votos en 2022.