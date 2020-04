Rafa Rosario dice entretenimiento tomará largo tiempo en reactivarse 

En un live a través de Instagram con el merenguero Eddy Herrera, Rafa Rosario expresó: “los espectáculos de más de 50 personas será lo ultimo que se podrá hacer, porque este alejamiento social, según un estudio que hizo la universidad de Harvard, puede ser hasta el 2022; entonces, nosotros vivimos de la música que tiene que ver con aglomeración de más de 200, 300 y 1000 personas. Es una pregunta que nos vivimos haciendo y no sé que responder. Creo que el espectáculo, el deporte, la música y todo esto va hacer muy difícil que volvamos a realizarlo; se va a tomar un tiempo. El entretenimiento va a tomar un tiempo bien largo”.

Al ser abordado por “El galán del merengue”, sobre la posibilidad de un toque de queda 24 horas, Rosario aseguró que “es algo muy difícil porque tenemos mucha gente que vive del día a día, que pica para comer, hay que pensar en esa gente, nosotros los seres humanos vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus”.

Eddy Herrera inició una serie de interacciones a través de Instagram live, donde el merenguero tendrá conversatorios acompañado de colegas y sus seguidores. En esta primera entrega que inició ayer jueves, Herrera compartió con Rafa Rosario y Alex Matos, quienes dieron su punto de vista sobre la situación que vivimos en el país como consecuencia del Covid 19.

Mientras que el salsero Alex Matos considera “que las autoridades están agotando todo lo posible para que eso no se produzca, pero somos los ciudadanos los que nos estamos obligando a que tomen una medida como esa, porque no estamos respetando. Estamos todavía compartiendo, estamos en la calle, no nos estamos protegiendo, entonces hoy el gobierno ha hecho todo lo posible para que tú tengas la libertad de movilidad entre 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, pero la gente no quiere entender, entonces los estamos forzando con nuestro comportamiento a que tengan que tomar esa medida. Si tienen que tomarla porque nosotros estamos forzando a eso, pues yo estoy de acuerdo”.

“La idea es llevarle al público un contenido que les sume. En estos tiempos es importante que cada uno haga su aporte desde donde pueda y entienda y nosotros los artistas tenemos un compromiso que va más allá de entretener. Es por eso que decidimos tener este acercamiento en donde los seguidores podrán compartir, hacer sus preguntas y quedarse con un mensaje positivo tanto de mi parte como de los invitamos que tendremos”, expresó el interprete de “Para toda la vida”.

Herrera, seguirá con estas conversaciones a través de su cuenta @eddy_herrera.