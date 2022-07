Rafael Alburquerque teme Ley de Extinción de Dominio le pase igual a leyes electoral y partidos

El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, manifestó que el temor del Partido Fuerza del Pueblo frente a la Ley de Extinción de Dominio es que esta pase a tener igual condición de desmonte ante el Tribunal Constitucional como ya les sucedió a las leyes electoral y la de partidos políticos.

“El temor nuestro sencillamente aparte de la extorción y de los problemas que se puedan presentar en la práctica, es que le suceda a la ley lo mismo que le ha sucedido a la ley de partidos políticos y a la ley de régimen electoral”, dijo Alburquerque.

“El Tribunal Constitucional ha desmontado prácticamente. Artículo por artículo fue declarándola inconstitucional. Ya prácticamente no queda nada de esas dos leyes. Aquí podría suceder eso mismo”, refirió.

Entrevistado en el programa matutino “Matinal”, Rafael Alburquerque, reiteró que esa organización política apoya la Ley de Extinción de Dominio siempre que no violente la Constitución Dominicana.

“La línea nuestra es que estamos de acuerdo con la Ley de Extinción de Dominio; que se regule la extinción de dominio, pero que se ajuste a las normas constitucionales”, agregó el ex vicemandatario.

“Primero que sea orgánica, y segundo que sus normas no violenten la Constitución, que no se hable de retroactividad de la ley, que se establezca cierta prescripción en la ley, que no se atente contra la presunción de inocencia”, puntualizó Alburquerque.

