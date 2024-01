Rafael Nadal se ha perdido 16 Grand Slams por lesión

La carrera de Rafa Nadal ha estado muy marcada por las lesiones y los 16 Grand Slams que se ha perdido hasta ahora por problemas físicos. Esto quiere decir que en total han sido cuatro años de majors los que ha faltado el balear, una cantidad exagerada y que demuestra la mala suerte que ha tenido en muchos tramos de su carrera. Tres Open de Australia (2006, 2013 y 2024), tres Roland Garros (2003, 2004 y 2023), cinco Wimbledon (2004, 2009, 2016, 2021 y 2023) y cinco US Open (2012, 2014, 2020, 2021 y 2023). Además, esta será la primera vez que se pierda cuatro Grand Slams seguidos.

Por último, cabe recordar que Rafa también se ha tenido que retirar en cuatro ocasiones de un torneo de Grand Slam que estaba disputando. Roland Garros 2016 (cuarta ronda) y Wimbledon 2022 (semifinales), de los que se marchó sin saltar a pista y Open de Australia 2018 retirándose durante los cuartos ante Cilic y en las semis del US Open 2018 ante Del Potro.

Entre los tres tenistas más grandes de todos los tiempos (Rafael Nafal, Roger Federer y Novak Djokovic), nadie ha tenido que ver tantos Grand Slams por televisión que el español. Suma Nadal 22 (uno de cada tres de los que ha disputado: 67), por 20 del suizo y 24 del serbio. Pero suma Nadal 16 torneos ausente, por diez del suizo y solo uno del serbio. En total, el manacorí ha acumulado cuatro años sin disputar un solo grande por diversos problemas físicos. Y la pregunta se dispara: ¿Y si hubiera jugado esos 16 Grand Slams? De respuesta sólo escrita en el imaginario de los aficionados

Enseguida empezaron los obstáculos para el manacorense, pues llegó al circuito profesional desde 2003 y no pudo participar en aquella edición de Roland Garros por un problema en el codo. Tampoco en la de 2004, por una fractura por estrés en el pie izquierdo que también lo bajó de Wimbledon. No acudió a Australia en 2006 y la tendinitis de las rodillas le impidió participar en Wimbledon 2009, US Open 2012 y el Abierto de Australia 2013 (además de los Juegos Olímpicos de Londres 2012).