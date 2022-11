Raí Souza habla de la “censura” de la FIFA y apoya libertad de expresión

Raí Souza Vieira, leyenda del fútbol brasileño y campeón del mundo en 1994, criticó la actitud “prohibitiva” y “censora” de la FIFA con las selecciones y los jugadores que han denunciado la situación de los derechos humanos en Catar, sede del Mundial.

“Vemos en esta Copa del Mundo, con toda esa prohibición, prácticamente una censura de la FIFA y, aun así, hay selecciones que están manifestándose colectivamente, algunos jugadores también. Creo que eso es importante”, declaró a EFE el exjugador del Sao Paulo y del París Saint-Germain (PSG).

El ex jugador internacional brasileño, conocido por su implicación social y política, defendió la libertad de expresión de los futbolistas como “punto de partida”, siempre que se practique con respeto.

“Es triste la prohibición, el jugador no tiene la obligación de tomar posición o comprometerse, pero tiene que tener la libertad de hacerlo si así lo desea. Es un ciudadano, un actor político más de la sociedad y que además representa el deporte más popular del mundo que tiene una influencia”, aseveró.

En el actual Mundial ha habido selecciones como Alemania que protestaron por no dejar a sus jugadores portar el brazalete multicolor LGTBI, lo que generó un importante revuelo.

Impulsor de la fundación “Gol de letra”, que busca contribuir a la emancipación de jóvenes brasileños desfavorecidos mediante la educación, Raí Souza también se implicó en las últimas elecciones presidenciales brasileñas, en favor del candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que finalmente derrotó al presidente Jair Bolsonaro por un estrecho margen.

“Me posicioné, no me arrepiento. Brasil vivía un desastre y si continuase (Bolsonaro) sería una catástrofe. Tenía esa visión, ese posicionamiento, y no me sentiría bien si no lo hubiese hecho”, expuso. El campeón mundial con la Canarinha en 1994 imitó la letra L con la mano, un gesto usado por los simpatizantes lulistas, el pasado octubre durante la entrega del trofeo Sócrates, creado por la revista France Football para reconocer la acción social de un futbolista.

Lucha de Raí Souza

Raí, hermano del fallecido Sócrates, todo un símbolo de la lucha por la democracia en los últimos años de la dictadura militar brasileña (1964-1985), fue precisamente nombrado integrante del equipo de transición del presidente electo Lula da Silva, dentro de un grupo de trabajo dedicado a los deportes.

“Aunque es un pequeña proporción, los jugadores se están interesando (sobre la situación política). Tienen que darse cuenta cómo una política mal dirigida, que no respeta los derechos humanos o la democracia, puede tener consecuencias graves”, señaló.

Raí Souza vive entre París y Brasil, aunque últimamente pasa más tiempo en la capital francesa, donde estudia un máster en políticas públicas en Sciences Po. En la ciudad del Sena, acaba además de entrar en el accionariado del París FC, un club del sur de la ciudad que está en la Segunda División pero que pelea por ascender.

Respecto al Mundial, el mítico centrocampista se mostró optimista con Brasil, a pesar de la lesión de Neymar.

“Uno de los puntos fuertes de Brasil es esa riqueza de opciones tácticas que tiene, tengo mucha confianza, soy optimista para que Brasil llegue al tramo final y después será una cuestión de detalles”, incidió, en la víspera de que la pentacampeona se mida a Suiza.

Cuestionado sobre qué jugador de la selección verde-amarela se parece más a él, dijo que ninguno en particular y consideró que el que más le recuerda a su estilo es el belga Kevin de Bruyne.

“El fútbol ha evolucionado bastante y hoy en día no tienes solo a un jugador que sea centrocampista, tiene que estar en la derecha, en la izquierda, que presiona, los jugadores hoy tienen que ser mucho más completos, aunque yo fui siempre polivalente”, dijo.