Recomendaciones para establecer resoluciones de año nuevo saludables y alcanzables

Experto del sistema de salud global Cleveland Clinic aconseja centrarse en la motivación para

el cambio y asegurarse de que los objetivos sean ‘SMART’ para fomentar el éxito a largo plazo.

Enero de 2024: Las resoluciones de Año Nuevo a menudo se abandonan casi tan pronto como se

hacen, pero según un psicólogo del sistema de salud global de Cleveland Clinic, el problema

podría radicar en cómo se formularon las resoluciones, más que en una supuesta falta de fuerza

de voluntad.

«Para mejorar las posibilidades de éxito a largo plazo, las personas pueden considerar

cuidadosamente por qué quieren alcanzar cierto objetivo de estilo de vida, siendo lo más

específico posible», dice David Creel , PhD, quien es psicólogo clínico, fisiólogo del ejercicio y

dietista registrado.

«Revisar regularmente el ‘por qué’ detrás del objetivo puede ayudar a las personas a mantener el impulso después de que ha desaparecido el entusiasmo inicial. Incluso si las personas ya han roto sus resoluciones, pueden reformularlas de una manera que respalde un

resultado exitoso».

Una vez claro sobre su motivación, las personas pueden mejorar sus posibilidades de éxito al

revisar su equilibrio entre trabajo y vida personal y comprometerse a priorizar el autocuidado de

la misma manera que lo harían para el éxito laboral, por ejemplo.

El siguiente paso, según el doctor Creel, sería formular el objetivo de salud utilizando el

concepto de objetivos ‘SMART’, es decir, objetivos que sean específicos, medibles, orientados a

la acción, realistas y limitados en el tiempo. Él da el siguiente ejemplo de un objetivo que es

SMART: «Voy a levantarme a las 7 a.m., cuatro días a la semana, para dar un paseo de 30

minutos».

Otro enfoque útil, según el doctor Creel, podría ser reformular objetivos orientados a resultados

como objetivos orientados al comportamiento. «A veces, las personas comienzan con un objetivo

de resultado, como querer perder 33 libras (15 kg.), cuando podría ser más efectivo identificar

comportamientos que necesitan cambiar para lograr este objetivo.

Por ejemplo, podrían proponerse caminar en la caminadora, en lugar de sentarse en el sofá, a ver su programa de televisión favorito».

Mantener el impulso

Incluir un plazo para la reevaluación regular de los objetivos también es importante, especialmente cuando los objetivos generales se han dividido en objetivos medibles a corto plazo, recomienda el especialista. Esta reevaluación puede ser realizada por el individuo mismo o con el apoyo de un ser querido. Otras opciones son unirse a un grupo virtual o en persona; también podría unirse a un programa o aplicación que los haga responsables o los mantenga motivados.

«Esto debe estar bien pensado para que la elección de tu compañero no sea contraproducente»,

señala Creel. «Por ejemplo, si eres nuevo en el ejercicio y decides hacer ejercicio con un amigo

al que no le gusta hacer ejercicio, podrían terminar convenciéndose mutuamente de no hacer

ninguna actividad».

Otra medida útil es el uso de recompensas. «En general, la motivación interna es más poderosa

que la motivación externa,» asegura el psicólogo clínico de Cleveland Clinic. «Sin embargo,

cuando se trata de comenzar algo nuevo, el uso juicioso de recompensas puede ser realmente útil.

Una recompensa no alimentaria, como un masaje, después de varias semanas, puede mantenerte

motivado mientras te diriges hacia el logro de tu objetivo general».

Establecer algunos objetivos ‘de una vez’, como inscribirse para completar una caminata de 5

km, también podría ayudar a respaldar el logro de un objetivo a largo plazo, dice el doctor Creel.

Él dice que, al lograr varios objetivos más pequeños y realistas, la persona puede construir su

confianza y motivación.

Preparándose para el éxito

Para aumentar sus posibilidades de éxito, las personas también pueden prepararse y ensayar para

las tentaciones y desafíos.

«Por ejemplo, si quieres comprometerte a tomar una clase de ejercicio cada dos días, pero anteriormente has descubierto que algunos días te dejan demasiado cansado para hacer ejercicio, podrías decidir de antemano que en días como estos harás al menos 10 minutos de ejercicio, que puedes hacer fácilmente mientras ves un programa de televisión», explica Creel.

De manera similar, dice, una persona puede identificar obstáculos como los estados de ánimo

que interfieren con buenas intenciones y luego pensar en lo que ha ayudado a superar este

obstáculo en el pasado, por ejemplo, socializar podría ayudar si alguien se siente deprimido.

Si las personas normalmente ‘comen por estrés’, podrían anticipar esto teniendo un dulce reempaquetado y controlado en calorías en la parte de atrás del armario al que pueden recurrir, lo que ayuda a eliminar la sensación de ‘todo o nada’ que podría llevar al exceso de comida.

«Si hay trastornos del estado de ánimo específicos que dificultan el éxito o una persona está

experimentando una lucha continua en un problema como el manejo de su peso, podrían

considerar buscar apoyo de un psicólogo especializado en esa área para ayudarlos a explorar y

manejar el problema», concluye el doctor Creel.

