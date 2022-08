Resumen Deportivo Hoy: Bartolo Colón quiere jugar con las Águilas

El fin de semana, durante las festividades del “Old Timers Game” de los Mets en Citi Field, el lanzador dominicano Bartolo Colón habló con Johnny Trujillo, uno de los narradores del equipo radial de los Mets en español, sobre los planes que tiene para el futuro. Y en lo que seguramente será una triste noticia para todos sus fanáticos, Colón le dijo a Trujillo que tiene previsto retirarse del béisbol profesional tras jugar una próxima temporada más en LIDOM con las Águilas Cibaeñas.

“Estamos hablando de eso. Si Dios lo permite, ver si tiro un par de juegos allá para decirle adiós al béisbol y a toda mi fanaticada dominicana, porque se lo merecen por todo el apoyo que me han dado”, dijo Colón el sábado.

Colón lanzó durante 21 temporadas en las Grandes Ligas entre 1997 y el 2018 con Cleveland, los Expos, Medias Blancas, Angelinos, Medias Rojas, Yankees, Atléticos, Mets, Bravos, Mellizos y Rangers. Fue cuatro veces al Juego de Estrellas y ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en el 2005 con los Angelinos. En 17 encuentros en postemporada (10 aperturas), tuvo efectividad de 3.49. No permitió carreras limpias en 3.1 entradas como relevista de los Mets durante la Serie Mundial del 2015 contra los Reales.

Will Smith se une a Estados Unidos para Clásico Mundial de Béisbol 2023

Will Smith. Fuente externa.

Aunque es un receptor, Will Smith batea como un primera base. El actual dueño del cuarto puesto de la alineación de los poderosos Dodgers de Los Ángeles, a quienes ayudó a ganar la Serie Mundial del 2020, anunció que hay otro título que le gustaría obtener: El del Clásico Mundial de Béisbol.

Smith, cuyos 51 cuadrangulares desde el 2020 son la mayor cantidad entre los receptores con la excepción del venezolano Salvador Pérez, ofrecerá una buena dosis de poder sin importar dónde lo ponga a batear el manager Mark DeRosa.

Los rosters del Clásico son de 28 jugadores y deben incluir a 13 lanzadores y dos receptores. J.T. Realmuto ya confirmó su interés en participar, por lo que el equipo de los Estados Unidos ya podría tener definida la posición cuando los rosters sean completados durante la temporada muerta.

Mookie Betts y Nate Lowe son los Jugadores de la Semana

Mookie Betts (Izquierda) y Nate Lowe.

El jardinero de los Dodgers, Mookie Betts, y el primera base de los Rangers, Nathaniel Lowe, han sido nombrados los Jugadores de la Semana en las Ligas Nacional y Americana, respectivamente, presentado por Chevrolet.

En la semana, Betts bateó .346 con cuatro jonrones y siete empujadas en un total de siete partidos. Ahora mismo, el otrora Jugador Más Valioso de la Liga Americana (2018, Medias Rojas) batea .281 con 31 cuadrangulares y 69 empujadas. Para el veterano, es la cuarta ocasión en su carrera en que es nombrado Jugador de la Semana.

De su parte, Lowe bateó .385 la semana pasada con cuatro vuelacercas y 11 impulsadas. También remolcó al menos una carrera en cinco de los seis encuentros que disputó.

Pelé desmiente rumores sobre su estado de salud y afirma que está “muy bien»

Pelé

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, en tratamiento por un tumor en el colon, desmintió este lunes los rumores acerca de un supuesto agravamiento de su estado de salud y aseguró que está “muy bien».

“Tuve que publicar esto porque existen noticias falsas circulando sobre este asunto. Esto me decepciona, pero no me afectará. Estoy ganando este partido”, afirmó el triple campeón del mundo de 81 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El exdelantero del Santos y Cosmos acompañó sus palabras con una fotografía en la que aparece sonriente al lado de su esposa, Márcia Aoki.

“Estoy muy agradecido por mi esposa, por las risas, por la paz de mi hogar y por todos los mensajes cariñosos de ustedes. Estoy muy bien y cuidando mi salud”, garantizó.