Resumen deportivo HOY: Towns cerca de ser cambiado a los Knicks de NY

Según The Athletic, los Knicks adquirieron al dominicano a cambio de un paquete que incluye a Julius Randle y Donte DiVincenzo

Los Minnesota Timberwolves enviarán a Karl-Anthony Towns a los New York Knicks a cambio de Julius Randle, Donté DiVincenzo y una selección de primera ronda en un acuerdo que altera la franquicia, dijo el viernes una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio, que fue informado por primera vez por The Athletic, no se había cerrado.

Towns, un cuatro veces All-Star que ingresa a su décima temporada, nunca insinuó ningún descontento con el equipo que lo seleccionó primero en el draft de 2015 a pesar de varios años difíciles que precedieron su carrera hacia las finales de la Conferencia Oeste la primavera pasada.

Activo en la comunidad de Twin Cities, dispuesto a diferir el papel alfa a la joven estrella Anthony Edwards, y sin preocuparse por el paso a un rol de ala-pivote tras la adquisición del centro Rudy Gobert hace dos años, Towns no pareció ver venir este movimiento. Tres días antes del inicio del campo de entrenamiento. Lo bueno para el hombre de 7 pies es el regreso a sus raíces, ya que creció en Nueva Jersey.

Los Wolves obtienen un ala-pívot All-Star en Randle, además de un francotirador en DiVincenzo que viene de la mejor temporada de su carrera y una primera ronda para compensar algunas de las selecciones de draft que enviaron a Utah en el intercambio por Gobert.

El presidente de operaciones de baloncesto de Minnesota, Tim Connelly, nunca ha temido un movimiento audaz, como lo demostró al hacer algo grande, dentro y fuera de la cancha, con el acuerdo de Gobert.

Esto podría ser aún mayor, mientras los Wolves se preparan para el desafío de tratar de avanzar dos pasos en los playoffs mientras los mejores equipos de la Conferencia Oeste no muestran signos de ceder a su alrededor.

Un tercer equipo, los Charlotte Hornets, también es parte del canje para absorber el salario adicional, dijeron las fuentes.

El éxito del canje se produce solo unos días antes del inicio de los campos de entrenamiento en toda la NBA y ve a los Knicks sumar a un cuatro veces All-Star en Towns para emparejarse con el escolta estrella Jalen Brunson.

Los Knicks ya tienen poca cantidad de jugadores en la posición de pívot, pues Mitchell Robinson se perderá el comienzo de la temporada regular después de una cirugía de tobillo, confirmaron fuentes de la liga a ESPN a principios de esta semana.

Towns ha pasado sus nueve temporadas en la NBA con Minnesota, y se combinó con Anthony Edwards para ayudar a los Timberwolves a llegar a las finales de la Conferencia Oeste la temporada pasada. Ahora se reunirá con el actual entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau, con quien estuvo en Minnesota (2016-19).

Durante ese período, Towns jugó en los 204 partidos de los Timberwolves, promediando 23.0 puntos y 12.3 rebotes. Fue uno de los tres jugadores de la NBA en ese lapso con al menos 4.000 puntos y 2.000 rebotes, junto con Russell Westbrook y Anthony Davis.

No hay duda que fue un movimiento que pocos analistas esperaban.

2-¿Quién sería el sucesor de LeBron en la NBA?

Tras un futuro retiro del “Rey LeBron en la NBA la vacante podría pasar a manos de jugadores jóvenes como Luka Doncic, Anthony Edwards o Victor Wembanyama

A sus 39 años, el “Rey” LeBron James sigue siendo la cara de una NBA que todavía busca el próximo jugador heredero del trono.

Pese a todavía no anunciar la fecha de su retiro, es bastante probable que el alero de los Angeles Lakers le quede uno o dos años más de manera productiva en el mejor baloncesto del mundo.

Pero de retirarse surgiría la interrogante de ¿quién sería su sucesor? En la actualidad existen pocos jugadores poseedores de ese estilo único y dominante exhibido por el jugador.

Y no es para menos, ya que el cuatro veces Jugador Más Valioso la ronda regular como de las Finales de la liga viene dejando un legado imborrable en la elitista competición.

Aunque quizás nombres como Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Jokic y Joel Embiid podrían tomar su lugar y convertir en la cara de la NBA.

De ese selecto grupo mencionados de jugadores super estrellas, el más joven es Luka Doncic (25 años), Dallas Mavericks, quien estará en su séptima temporada en la NBA.

El jugador de nacionalidad Eslovenia es sin duda uno de los modelos a seguir con relación a LeBron.

En seis campañas en la NBA, exhibe un excelente promedio de 28 puntos por juego, 8.7 rebotes y 8.3 asistencias.

Joel Embiid (30 años) ganó el liderato de puntos el año pasado con 34.7 pero las lesiones podrían acortar su carrera. y Nikola Jokic cuenta con 29 años.

Anthony Edwards

Con apenas 22 años de edad, Anthony Edwards, escolta de Minnesota Timberwolves, se encamina con pasos firmes a convertirse en los próximos años en la cara de la NBA.

Su emocionante estilo de juego, su personalidad magnética y su insaciable sed de ganar ha provocado le comparen con Michael Jordan. No hay duda lo tiene todo para triunfar.

Victor Wembanyama, un gigante en la NBA

LeBron lo definió como un alien.

Victor Wembanyama, de 7-4 de estatura, comenzó a enseñar su valor en su primer año en la NBA al ser electo unánime como Novato del Año. En 71 partidos esta temporada, promedió 21.4 puntos, 10.6 rebotes, 3.9 asistencias y 3.6 tapones y 1.2 robos por partido.

El pívot europeo se perfila será uno de los jugadores más dominante de la NBA.

3-Shaquille O’Neal: “Estados Unidos no ganará el oro en Los Ángeles 2028″

Berlín.- El expívot Shaquille O’Neal ha asegurado que está “seguro” de que la selección de Estados Unidos, campeona de las últimas cinco ediciones del torneo olímpico de baloncesto, “no ganará el oro” en los próximos Juegos que se celebrarán en la ciudad californiana de Los Ángeles en 2028.

En una entrevista con la revista deportiva alemana ‘Sport Bild’, el que fuera tetracampeón de la liga profesional de baloncesto norteamericana ha incidido en que “hace 20 años, Estados Unidos estaba a años luz de otros países”, pero que dicha situación “ha cambiado” y “Europa se ha puesto al día, está apenas por detrás y pronto superará a Estados Unidos».

“LeBron James no jugará más, tampoco Kevin Durant y Steph Curry. Probablemente Joel Embiid tampoco estará allí. Entonces se acabó la supremacía. Los equipos europeos son realmente buenos. ¡Croacia, Serbia e incluso Alemania!”, resaltó quien precisamente conquistara el oro en Atlanta 1996.

Preguntado por la selección de Alemania, vigente campeona del mundo y verdugo de Estados Unidos en el campeonato de 2023, el histórico jugador de los Lakers destacó que el base Denis Schröder “es bueno” y “diferente de los demás armadores de la NBA y juega de manera muy poco ortodoxa”, con su “propio estilo». A veces va a la canasta cuando nadie lo espera. «¡También me gustan los hermanos Wagner! Juegan increíblemente. Franz y Moritz, ¡ambos son geniales! Ojalá nunca se separen y jueguen siempre en el mismo club. Franz es un anotador y Moritz juega duro y no tiene miedo”, añadió.

“Michael Jordan es el mejor de la historia”

A la pregunta sobre su elección en el debate entre Michael Jordan y LeBron James como mejor jugador de la historia del baloncesto, el que fuera MVP de la temporada NBA apostó por el escolta de los Chicago Bulls. “Hay que mirar las diferentes épocas.

Cuando era niño, Julius Erving y Kareem Abdul-Jabbar eran la medida de todas las cosas. Cuando estaba en la universidad, Magic Johnson y Larry Bird eran los mejores. Cuando llegué a la NBA, Michael Jordan dominaba. Después vinieron Kobe Bryant y LeBron James. Pero para mí el más grande de todos los tiempos es Michael Jordan”, explicó.

Cuestionado sobre su quinteto favorito de siempre, ‘Shaq’ eligió al propio Michael Jordan, su excompañero en Los Ángeles Kobe Bryant, Julius Earving, Karl Malone y él mismo.

Sobre su quien fuera rival durante su trayectoria en la NBA, el ala-pívot alemán de Dallas Mavericks Dirk Nowitzki, O’Neal elogió que, aunque en su primer año en la NBA “parecía un poco inmóvil y oxidado”, tenía “tanta pasión por el deporte y puso tanto trabajo en ello que se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia».

“Solía pensar que Detlef Schrempf seguiría siendo para siempre el mejor jugador de baloncesto alemán de todos los tiempos, pero Dirk lo ha superado. Es un buen tipo. Siempre es agradable hablar con él”, concluyó.

Lidom

¡Todos van por la corona! Tigres, Águilas, Leones, Estrellas y Gigantes aperturan sus prácticas

A 22 días de la apertura de la Pelota Invernal el entusiasmo es grande entre todos los equipos. El Licey, el campeón, saldrá con la intención de tener tres coronas seguidas.

La espera terminó y desde el lunes los equipos de Lidom se preparan para una temporada que se proyecta como muy competitiva y la meta de todos es llevarse la corona.

Licey

Audo Vicente resaltó el gran compromiso mostrado por los jugadores.

Se presentaron a las primeras prácticas jugadores como César Valdez, Jairo Asencio, Juan Carlos Mejía y Lisalverto Bonilla, entre otros.

¨Siento mucho entusiasmo”, dijo Audo.

Águilas

Ángel Ovalles dio la bienvenida y resaltó la gran química del club.

Ovalles prometió a los fanáticos de las Águilas uno de los mejores equipos de Lidom.

Desde hace unos días la mayoría de sus jugadores se han integrado.

Escogido

Fue impactante la presencia del nuevo dirigente Albert Pujols.

Se sintió contento al ver de inmediato a jugadores como Junior Lake y Zoilo Almonte.

“Un veterano como Lake envía un mensaje positivo a todos los jugadores”, dijo Pujols.

Gigantes

Fueron recibidos por el presidente del equipo, Alfredo Acebal Rizek.

Asistieron jugadores del nivel Hansel Alberto, Moisés Sierra y Henry Urrutia, quienes se mostraron muy motivados.

Estrellas

El dirigente Fernando Tatis Sr de presentó y de inmediato puso el equipo en manos de Dios.

Los primeros en reportarse fueron los importados Andy Otero y Frank Schwindel y el jardinero nativo Raimel Tapia.

“Tenemos el talento. Solo necesitamos salud y jugar duro”, dijo Taris.

Atletismo

Marileidy Paulino triunfa en ATHLOS en su última carrera del año

La velocista Marileidy Paulino terminó la temporada del 2024 por todo lo alto al ocupar el primer lugar de la prueba 400 metros planos en la reunión ATHLOS, en Nueva York, este jueves.

La campeona olímpica recorrió la distancia con un tiempo de 49.59 segundos, y al arribar a los últimos 100 metros de la competencia, ya había asegurado el primer lugar.

Tras la victoria, la también campeona mundial expresó su gratitud a Dios por el glorioso y misericordioso año que ha tenido en el ámbito deportivo.

Fue por medio de un mensaje en sus redes sociales que Paulino reflexionó sobre su trayectoria en los últimos cuatro años, señalando que su éxito es parte de un propósito divino.

“Solo puedo dar gracias a Dios por este año tan glorioso y misericordioso. Gracias por mantenerme firme en estos cuatro años. Esto es un propósito que proviene del cielo, rodeado de ángeles, para cumplir la promesa que tiene para mí en el mundo deportivo”, escribió Paulino.

Marileidy Paulino, quien hizo historia al conquistar los 400 metros en ATHLOS, cerró su temporada 2024 con un mensaje de compromiso: “Daré lo mejor de mí día tras día y lucharé siempre hasta el final, porque soy una promesa divina”.

El evento ATHLOS es organizado por la legendaria extenista estadounidense Serena Williams y su esposo Alexis Ohanian.