A pesar de que no eran sus planes, el bachatero neoyorquino de origen dominicano, Romeo Santos, decidió adelantar la fecha de lanzamiento del video de su tema musical “Suegra”, de su producción ‘Fórmula Vol. 3’.

¿Por qué lo hizo así? El intérprete de “Propuesta indecente” se enteró de que su bachata fue censurada en las emisoras y programas de televisión de República Dominicana por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía este viernes y por esa razón la canción ya se encuentra en la plataforma YouTube.

El anuncio fue hecho a través de su red social Instagram, donde explicó que el audiovisual ya había sido grabado.

“Irónicamente grabamos el vídeo de “Suegra” en septiembre del año 2022. No estaba en mis planes lanzarlo por ahora. Sin embargo, a raíz de esta censura en las emisoras de RD, voy adelantar mis planes”, escribió.

El cantautor también arremetió contra la Comisión de Espectáculos Públicos en República Dominicana al decir: “Hay que ser muy amarillistas, ignorantes, sonidistas o las tres cosas para no poder notar que la canción tanto como el vídeo solo fue con intenciones de homenajear UNA VEZ MÁS la dominicanidad”.

“Corran pa’ YouTube pa’ YouTube”, invitó el Rey de la Bachata a sus fanáticos a ver el video, que en una hora, cuenta con más de 95,000 reproducciones.

El artista ostenta 28,904,443 de oyentes mensuales en la plataforma de música Spotify, siendo las más reproducidas “Eres mía”, “Propuesta indicente”, “Imitadora”, “Sobredosis” y “Ella quiere beber” en colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny.

Fanáticos apoyan al Rey de la Bachata

“Lo más lindo del video es, el honor a Luisito Martí y las recreaciones artística de nuestra nacionalidad. Romeo Santos es el mejor”, escribió en Instagram una seguidora de Romeo.

Otro usuario comentó: “¡¡Me decía un amigo conocedor de la industria de la música que cuando un tema es un hit no lo para nadie y es verdad!! Suegra #1”.

Una mujer refirió: “Tantas canciones que suenan siempre con un lenguaje bien vulgar, horribles, pésimas etc. creo que ni canciones son y nadie dice nada. Pensaba que que esa entidad no existía en R.D. Soy suegra, y esa canción me fascina por divertida 🤩,y más bien expresa lo que muchas personas piensan y no se atreven a decir. Romeo alzó la voz con música por millones de personas en el 🌍”.

Un fanático del intérprete de “Siri” dijo: “La verdadera bachata… la que tiene el verdadero sabor de la sabor de cabaret, donde originalmente surgió la bachata, vienen y la censuran…. Gracias a Dios estamos en otros tiempos… ¡¡la escuchamos en streaming!!”

¿Qué dijo Espectáculos Públicos sobre canción?

La censura, contenida en la Resolución número 001/2023, señala que la canción tiene un lenguaje “inapropiado, desconsiderado y atropellante, que evidencia violencia en contra de la mujer y muy particular que sataniza la figura de la suegra en el seno familiar”.

De acuerdo con la entidad, se tomó la decisión de manera unánime, debido a que la radio y la televisión tienen la función de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana y con ello fortalecer e integrar a la sociedad.

Lo que opinan las figuras en redes sociales

Varias figuras del espectáculo habían expresado su descontento por la prohibición de la pieza musical, una de ellas fue la humorista y actriz Cheddy García, quien afirmó que gracias a Santos, se enteró de que existía un organismo rector de la difusión en el país.

Para la intérprete de “La lucha de Ana”, las letras de las canciones son películas pornográficas en Quisqueya, y la radio está llena de música que invita a la violencia, al sexo desenfrenado y la degradación de la mujer.

También, el editor de entretenimiento del periódico El Nacional, José Antonio Aybar, expresó: “Una palabra tan común en RD. La Comisión solo escuchó esa palabra, pero es SORDA ante la barbaridades que se escuchan en algunas emisoras urbanas. Pero Romeo Santos provoca más atención”.

Asimismo, el actor manifestó: “Increíble que la manipulación y la promoción tonta logra su espacio. Eso es porque es @romeosantos, si fuera un desconocido no pasara igual. ¿Y qué pasará con las otras letras de Romeo le darán un Nobel? Porque tiene letras bellísimas”.