Rosalba Ramos dice hay retaliación en su contra por diferencias entre Miriam Germán y Jean Alain

Identificarse a favor del exprocurador Jean Alain Rodríguez cuando éste cuestionó la amistad de la actual procuradora Miriam Germán Brito con el imputado Víctor Díaz Rúa, parece que le está pasando factura a la fiscal Rosalba Ramos.

Hoy está siendo investigada por supuestas irregularidades en el trato dado al caso «César el Abusador» mientras que intimó al inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, a presentar las pruebas en su contra a la vez que lo denunció por acoso moral y laboral.

Durante una entrevista que le concedió al programa radial «El sol de la mañana», Ramos reiteró que el fin de este impasse con la Inspectoría General es su destitución.

«Lo que creo es que, lamentablemente, me quieren destituir y encontraron “una vía más rápida”, dado que no resultó tan fácil que yo renunciara», expuso.

En el año 2019, la actual fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, defendió al entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por los cuestionamientos que éste le hiciera a la ahora procuradora Miriam Germán Brito. Dijo incluso que Rodríguez había sido el mejor procurador de la República Dominicana.

Para la fiscal de carrera, a pesar de que la procuradora expresó que no usaría su cargo para vengarse de Jean Alain, ésta siente que su gestión no perdona sus pronunciamiento a favor de Jean Alain hace dos años.

“Creo que han querido capitalizar por todas las vías el hecho del conflicto que hubo entre el magistrado Jean Alain Rodríguez y la actual procuradora Miriam Germán, capitalizarlo en el desmerito y en mi descrédito y yo lo creo injusto porque si, inclusive, en un momento determinado la misma procuradora estableció que no tenía rencores: “esta no es una gestión de retaliación”, si yo que no he hecho nada, ¿por qué a mi hay que retaliarme? ¿Por qué en un momento estuve identificada con una gestión?», deploró.