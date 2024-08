A sólo horas de abordar un avión para ir a Nueva York, un joven de 26 años fue asesinado por desaprensivos la madrugada del lunes en el sector Los Barrancones de Los Mina en Santo Domingo Este.

Se trata de Ramón Michael Hernández, quien era asimilado de la Policía Nacional, y en el momento de la tragedia compartía con su familia.

“Justicia con mi bebé, con 26 años me lo mataron como un perro…. presidente haga algo con esos delincuentes que se llevan personas buenas”, expresó Inés Sánchez, madre de Hernández.

Mientras que la esposa de la víctima Diana Sosa explicó que su pareja vino al país «a celebrar el Día de los Padres, duró una semana aquí».

«El lío no era ni con él, yo sé que no era con él porque nosotros no teníamos ni 10 minutos que habíamos llegado, era un hielo que iba a comprar y no volvió», añadió.

Familiares y amigos piden justicia para que los responsables del hecho no queden impune.

«Yo lo que quiero que se haga justicia por el hermano mío y que esto no se quede así», dice Jorge Luis Hernández, hermano de la víctima.

El hoy occiso dejó en la orfandad una niña de seis años de edad.

Este miércoles sepultarán los restos de Ramón en el cementerio Cristo Salvador de San Isidro.

