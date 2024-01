Samsung Electronics lanza Neo QLED, MICRO LED, OLED y Lifestyle 2024

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció sus más recientes líneas de pantallas QLED, MICRO LED, OLED y Lifestyle antes de CES® 2024. El evento también sirvió para iniciar la era de las pantallas con IA a través de la introducción de un procesador de inteligencia artificial de próxima generación, preparado para redefinir la percepción de las capacidades de visualización inteligente. Además de brindar una calidad de imagen y sonido mejorada, las nuevas líneas brindan a los consumidores funciones impulsadas por IA aseguradas por Samsung Knox, enfocándose en inspirar y potenciar estilos de vida individuales.

“Ahora que vivimos en la era hiperconectada, ya no se trata solo de ofrecer experiencias visuales de calidad. Las pantallas deberían mejorar nuestras vidas tanto dentro como fuera de la pantalla”, afirmó SW Yong, presidente y director de Visual Display Business de Samsung Electronics.

«Las pantallas de inteligencia artificial de Samsung, impulsadas por tecnología de IA en el dispositivo, están diseñadas para ser la pieza central de los hogares de los usuarios, conectando todos los dispositivos compatibles para ofrecerles un estilo de vida más flexible y diverso».

Duplique el rendimiento de la IA para una calidad de imagen mejorada Neo QLED 8K

Los televisores Neo QLED 8K y 4K más nuevos de Samsung ofrecen el paquete completo, que incluye calidad de imagen realista, tecnología de audio premium y una amplia gama de aplicaciones y servicios. En esencia, el Neo QLED 8K 2024 es el TV con el procesador más reciente e innovador de Samsung hasta el momento: NQ8 AI Gen3, que tiene una unidad de procesamiento neuronal (NPU), dos veces más rápida que la de su predecesor. La cantidad de redes neuronales también se ha multiplicado por ocho, de 64 a 512, lo que permite que todo lo que aparece en la pantalla se exhiba con gran detalle. Gracias a este procesador avanzado, la línea 2024 está equipada con mejoras de rendimiento sin precedentes.

La línea Neo QLED también ofrece un conjunto de características que mejoran la calidad de imagen y el diseño, que incluyen:

· 8K AI Upscaling Pro: aprovecha NQ8 AI Gen3 para mejorar la escala de 8K, optimizando el contenido de baja resolución para que se muestre en resolución ultra alta.

· AI Motion Enhancer Pro: resuelve problemas comunes en contenidos deportivos, como la distorsión del balón, durante la transmisión de partidos de alta resolución a través de esta función impulsada por NQ8 AI Gen3. La función detecta automáticamente el tipo de deporte y utiliza el aprendizaje profundo para aplicar el adecuado modelo de detección de pelota.

· Real Depth Enhancer Pro: agrega detalles a escenas de rápido movimiento usando IA para controlar con precisión los mini LED. Al detectar la parte de una escena en la que el ojo humano enfocaría naturalmente y ponerla en primer plano, las imágenes parecen más realistas y tridimensionales.

· Diseño Infinity Air: complementa la impecable calidad de imagen de Neo QLED 8K con una pantalla de solo 12,9 mm de profundidad, lo que permite una experiencia de visualización inmersiva que se centra en la alta resolución y una calidad de sonido excepcional. También ofrece un efecto espejo único en el que el televisor parece flotar en su entorno.

El rendimiento del Neo QLED 8K se completa con una calidad de audio impecable, a la par de la impresionante calidad de imagen de 8K en pantalla:

· 2024 Q-Symphony: permite a los usuarios conectar varios parlantes inalámbricos y una barra de sonido a un televisor o proyector para una perfecta sincronización de audio entre programas, películas y listas de reproducción. Es una tecnología que sincroniza perfectamente la TV con parlantes inalámbricos y una barra de sonido.

· Active Voice Amplifier Pro: un amplificador de diálogo de IA patentado que utiliza tecnología exclusiva de aprendizaje profundo para mejorar significativamente el diálogo y las voces en la pantalla. Separa las voces del audio mixto, mejorando la entrada de voz para que los usuarios puedan seguir fácilmente la conversación en la pantalla a cualquier volumen.

2024 Tizen OS optimiza la experiencia de televisión en el hogar

El sistema operativo Tizen 2024 pone el contenido al frente y al centro de la línea Neo QLED 8K. Ofrece una experiencia de servicio y contenido personalizado basada en diferentes cuentas configuradas en televisores inteligentes. Ahora, diferentes miembros de cada hogar con un Samsung Smart TV pueden configurar un perfil para recibir recomendaciones personalizadas y una experiencia general más individualizada.

· Samsung TV Plus: la interfaz de usuario (UI) actualizada incluye una nueva pantalla de inicio con una descripción general del contenido disponible, con categorías agregadas para un descubrimiento de contenido más rápido. El servicio también se conectará con las cuentas de Samsung para acceder fácilmente a los canales y contenidos favoritos de los usuarios y, al mismo tiempo, ofrecerá sugerencias de contenido personalizadas basadas en el historial de visualización.

Experiencias conectadas e inclusivas con el ecosistema Samsung

Con los televisores Samsung en el centro del hogar, los usuarios pueden aprovechar los beneficios de las últimas innovaciones y disfrutar de una conectividad perfecta entre dispositivos en su vida diaria. En 2024, Samsung mejorará enormemente su experiencia conectada con Samsung Daily+, un centro para actividades en el hogar. Proporciona una amplia gama de servicios y funciones, desde entrenamiento personal y telesalud hasta videollamadas y soluciones de PC remotas, en una única interfaz. Las nuevas características incluyen lo siguiente:

· Workout Tracker: este servicio gratuito coloca datos de ejercicio en tiempo real, como la duración del entrenamiento y la frecuencia cardíaca de dispositivos portátiles, encima del contenido de las personas en las pantallas de Samsung para mantenerlas entretenidos e informados mientras hacen ejercicio en casa.

· TechnoGym: mejora tu entrenamiento en casa con videos de fitness y bienestar de alta calidad de los instructores de clase mundial de TechnoGym. Descubra estos contenidos seleccionados para obtener el máximo rendimiento, solo en Samsung TV.

· F45: Los usuarios pueden experimentar los mundialmente reconocidos entrenamientos dinámicos HIIT de F45, ahora en su sala de estar a través de videos de entrenamientos de alta intensidad y desafíos de bienestar.

· FlexIt: sesiones individuales en vivo con los mejores profesionales del fitness y el bienestar.

· Dr.Tail: ofrece videoconsultas en tiempo real con un veterinario en la comodidad de los hogares de los usuarios. Desde sugerencias de cuidado básicos hasta consejos avanzados, Dr.Tail tiene una variedad de preguntas cubiertas. Los usuarios pueden conectarse con expertos veterinarios en tiempo real cuando lo necesiten.

· Control múltiple: permite trabajar de manera más eficiente desde casa al brindarles a los usuarios control de todas sus pantallas, incluidos televisores, teléfonos inteligentes y monitores, con un teclado o mouse Bluetooth. Pueden experimentar una forma diferente de trabajar copiando y pegando, leyendo documentos y más en todos los dispositivos.

Los últimos televisores y pantallas 2024 de Samsung también vienen con una mayor compatibilidad entre varios dispositivos dentro del ecosistema, lo que permite una conexión más integrada entre televisores y teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles para un mayor nivel de personalización, accesibilidad y conveniencia.

· Mobile Smart Connect: todas las nuevas aplicaciones y servicios destacados se controlan fácilmente con el complemento SmartThings Mobile, que transforma el teléfono inteligente en un control remoto multifuncional que ofrece a los usuarios un mayor dominio sobre sus pantallas. Con una sencilla interfaz emergente y una interfaz de usuario personalizable, la aplicación brinda comodidad y accesibilidad mejorada.

· Audio 360: la función de audio, que anteriormente se ofrecía en dispositivos Galaxy, también se ha expandido a televisores y pantallas Samsung. Ahora, los Samsung Galaxy Buds se conectan perfectamente a los TV para ofrecer audio espacial para películas, programas e incluso títulos de juegos, para que puedan sumergirse verdaderamente en el contenido visual y el juego.

· Vibrary: disfrute de las imágenes de alta calidad de su artista favorito a través de la pantalla grande de su televisor. Con Ambient Mode, tu artista preferido te dará la bienvenida todos los días. También puedes disponer de fotos y música desde TV y dispositivos móviles a través de Casting, brindando una experiencia de visualización perfecta.

La última línea de televisores y pantallas también cuenta con ofertas de accesibilidad mejoradas, lo que permite que más consumidores disfruten de su contenido favorito en Samsung Neo QLED que nunca.

· Audio Subtitle:la primera función de TV en el dispositivo del mundo que utiliza IA y tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) a fin de proporcionar una guía de voz para subtítulos integrados en tiempo real.

· Remote for Barrier Free: una aplicación diseñada para usuarios con discapacidades visuales, auditivas o físicas que permite un control más cuidadoso del televisor a través de smartphones. Esta app altamente personalizable incorpora mejoras en la interfaz de usuario, como ubicación intuitiva de los botones, colores distintos y respuesta táctil, al tiempo que integra las últimas funciones de accesibilidad de Samsung, como guías de voz para un fácil acceso directamente desde el teléfono inteligente.

· Modo Relumino Together: Relumino es una función que permite a las personas con baja visión disfrutar de sus programas de televisión, películas y juegos favoritos sin necesidad de hardware portátil. Con la tecnología de IA que delinea dinámicamente los bordes de los elementos en pantalla y reequilibra los colores, la función permite a los usuarios con baja visión ver más claramente a las personas y los objetos. Relumino Together Mode proporciona pantallas estándar y pantallas Relumino Mode una al lado de la otra, para que las personas con baja visión y sus familias puedan disfrutar de la televisión juntos.

MICRO LED: superando los límites de la tecnología de visualización

Con el nuevo MICRO LED transparente, Samsung le muestra al mundo que existen infinitas posibilidades para las pantallas. La pantalla, que parece una pieza de vidrio transparente, cuenta con un chip MICRO LED extremadamente pequeño y un proceso de fabricación de precisión que elimina las costuras y la refracción de la luz. Esto permite que el MICRO LED transparente cree una imagen clara y sin obstáculos para diversos casos de uso tanto en hogares como en entornos B2B.

Con un diseño modular que permite a los usuarios personalizar la forma, el tamaño y la proporción de las pantallas para adaptarse a cualquier espacio, MICRO LED es una tecnología de pantalla verdaderamente innovadora. Los años de investigación y desarrollo de Samsung, derivados de su experiencia en semiconductores, han llevado a un proceso extremadamente efectivo, que permite que los circuitos de operación del chip LED se depositen directamente sobre el vidrio y, por lo tanto, mitigar la pérdida de brillo que los usuarios pueden experimentar con las pantallas convencionales.

Ofreciendo líneas OLED más amplias para satisfacer las preferencias de los consumidores

Los televisores OLED 2024 de Samsung se basan en el legado de los modelos del año pasado, y el S95D ofrece un lienzo ultragrande de 77 pulgadas para ofrecer gran nivel de detalle, una alta velocidad de fotogramas y vídeos intensamente vibrantes. La pantalla es 20 % más brillante que los modelos anteriores, con negros intensos y profundos y una precisión de color mejorada por IA tan pura que está validada por Pantone™. Samsung también presentó el S90D y el S85D en varios tamaños, desde 42” hasta 83”.

La nueva tecnología «OLED Glare Free», diseñada específicamente para pantallas OLED 2024, preserva la precisión del color y reduce los reflejos mientras mantiene la nitidez de la imagen para garantizar una experiencia de visualización inmersiva, incluso a la luz del día. El recubrimiento de baja reflexión optimizado para OLED supera el equilibrio entre brillo y reflejo gracias a una nueva capa de recubrimiento duro especializado y un patrón de recubrimiento de superficie.

La pantalla del S95D cautivará al público con motores avanzados y patentados de calidad de imagen que preservan blancos perfectos, negros más profundos y colores precisos. Además de ser la pantalla OLED más brillante de Samsung hasta el momento, también cuenta con altas frecuencias de actualización de hasta 144 Hz, para que los fanáticos de los deportes y los jugadores en línea puedan disfrutar de movimientos fluidos y acción nítida en sus pantallas.

Los nuevos productos Lifestyle ofrecen soluciones personalizadas para enriquecer cada estilo de vida

Además de su galardonada línea Lifestyle que incluye The Frame, The Serif y The Terrace, Samsung reafirma su compromiso con “Pantallas en todas partes, pantallas para todos” con los diversos productos nuevos de su última línea de estilo de vida. Estas nuevas incorporaciones brindan otro nivel de personalización y personalización, como se ve a continuación:

· The Frame: Ya es el producto de pantalla de Lifestyle más vendido y ahora viene con nuevas mejoras para mejorar la experiencia artística. Ahora, con más de 2.500 obras de arte de museos y galerías de renombre mundial en Art Store, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de Art Store que es incluso mejor que antes. La nueva función de transmisión de arte de The Frame ofrece a los usuarios una muestra de la diversa colección de Art Store las obras seleccionadas a mano de forma gratuita cada mes. Además, el The Frame 2024 ayuda a reducir los costos de energía hasta en 10% con el ajuste de frecuencia de actualización variable disponible en Art Mode.

· Proyector The Premiere 8K: The Premiere 8K es el primer proyector del mundo que ofrece conectividad inalámbrica. Al eliminar la necesidad de cables, esta solución permite a los consumidores mantener sus espacios habitables limpios y ordenados. Este proyector de alcance ultracorto viene equipado con funciones inteligentes, como audio doméstico premium sin imagen, juegos en la nube, voz siempre activa con micrófono de campo lejano y cuatro divisiones de pantalla multivista, para ampliar la usabilidad y proporcionar casos de uso mayores. El proyector incorpora la tecnología «Sound-on-Screen» patentada de Samsung, integrando el módulo de altavoz superior y algoritmos de software para una experiencia de sonido envolvente.

· The Freestyle 2nd Gen: La segunda versión del proyector portátil presenta Smart Edge Blending, para facilitar la combinación perfecta de las proyecciones de dos dispositivos The Freestyle al mismo tiempo y así crear una pantalla grande para imágenes y videos. Permite que dos dispositivos proyecten una imagen de hasta 160 pulgadas con una relación de pantalla de 21:9, sin necesidad de ajuste manual.

Nuevas barras de sonido para una experiencia de audio inmersiva

Para completar una configuración de entretenimiento en el hogar, la línea de barras de sonido 2024 ofrece modelos recientemente actualizados para experiencias de audio aún más inmersivas, que están particularmente reforzadas por algoritmos avanzados de inteligencia artificial.

· Music Frame: este altavoz personalizable es compatible con SmartThings y proporciona sonido envolvente cuando se combina con televisores y barras de sonido Samsung. Music Frame puede funcionar como un altavoz inalámbrico independiente o emparejarse con un televisor Samsung y una barra de sonido a través de Q-Symphony para aumentar los graves y el sonido envolvente. Se integra perfectamente en su entorno camuflándose dentro de marcos de cuadros modernos y proporciona un sonido de alta calidad sin ser una «monstruosidad».

· HW-Q990D: Esta barra de sonido cuenta con una configuración de 11.1.4 canales, sonido inmersivo Dolby Atmos y admite el paso de contenido en 4K a 120Hz. Analiza el audio y utiliza la inteligencia artificial para optimizar el sonido y ofrecer la experiencia perfecta en una amplia gama de contenidos.

· HW-S800D: esta barra de sonido ultradelgada de 1,6 pulgadas de profundidad está diseñada para encajar perfectamente en cualquier espacio y proporciona un audio rico e inmersivo. Con solo un tercio de la profundidad de las barras de sonido convencionales, el S800D tiene 10 controladores, incluidos parlantes superiores dedicados y un canal central para voces nítidas. La combinación de un subwoofer de graves profundos y un radiador pasivo también mejora la experiencia auditiva con graves profundos y sin distorsiones en un formato compacto.

La línea de televisores 2024 de Samsung promete una fusión perfecta de tecnología de punta y diseño centrado en el usuario, preparando el escenario para experiencias personalizadas e inmersivas que redefinen la forma en que las personas viven e interactúan con sus dispositivos.