¡Se cae WhatsApp! Usuarios reportan fallas

La caída comenzó alrededor de las 2:05 de la tarde, y ha causado indignación entre varios usuarios quienes reportan que la plataforma «va y viene».

En horario de las 2:49, WhatsApp, emitió un comunicado admitiendo las fallas, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), sin embargo, no ha explicado las causas de la interrupción.

«Estamos al tanto de algunos problemas para acceder a WhatsApp. Estamos trabajando activamente para encontrar una solución y estamos empezando a ver que la mayoría de las personas vuelven a la normalidad. Esperamos que todo vuelva a la normalidad en breve», señaló en el twist.

We’re aware of some issues accessing WhatsApp. We’re actively working on a solution and starting to see a return to normal for most people. We expect things to be back to normal shortly.