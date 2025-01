Sebelén anuncia torneo de boliche con 100 jugadores 

Con la participación de más de 100 jugadores será celebrado el torneo Arise de boliche, con nueva modalidad que ha generado gran interés, justa que se llevará a cabo el sábado 18, en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, donde se espera una gran asistencia de fanáticos y familiares de los bolicheros.

Las competencias comenzarán a las diez de la mañana,, en la modalidad de dobles con handicap, en base a 80% de 215.

Los detalles fueron ofrecidos por el inmortal del Deporte Rolando Sebelén, quien resaltó la calidad y el gran entusiasmo de los jugadores para mostrar lo mejor en las canchas, en busca de los primeros lugares.

“Estamos muy satisfechos por la acogida que ha tenido el evento, además del gran interés de los bolicheros de mostrar lo mejor con la bola para tumbar los pines en las canchas.Sebelén, señaló que los promedios de cada jugador están registrado en el Pro-Shop.

Manifestó que no podrán participar en pareja en la rama masculina, que formen parte de la selección nacional élite.El promedio está basado en la conversión USBC, para los atletas que no han participado en ningún torneo y no jueguen en liga con un máximo de HDP de 60.

En la primera jornada cada pareja jugarán tres juegos, donde avanzaran 8 para el cuarto juego. En el quinto partido las cuatro parejas que avanzaron, donde jugarán 1-4 y 2-3. En el sexto juego en la gran final se medirán y primero y segundo lugar.

Sebelén, manifestó que el final de la jornada se llevará a cabo la premiación a los ganadores de los primeros lugares de la justa de boliche.Pie de fotoRolando Sebelén.