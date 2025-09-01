Senador Omar Fernández entrega parque inclusivo para niños con discapacidad

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, entregó este fin de semana un parque inclusivo destinado al uso de personas con alguna condición de discapacidad.

El espacio fue construido con la totalidad de los recursos provenientes del Fondo Gadiel del mes de julio, con una inversión total de RD$1,059,000 pesos.

El nuevo espacio recreativo está diseñado para el disfrute de niños, jóvenes y adultos, con facilidad para aquellos con capacidad diferenciada, lo que lo convierte en un punto de encuentro accesible y seguro para toda la comunidad.

El Residencial José Contreras es donde está ubicado este primer parque, que cuenta con columpios especiales, paneles sensoriales, caminos texturizados, tirolesas con asistencia para padres, rampas de acceso para juegos, y otros elementos pensados para que ningún niño quede excluido.

Fernández destacó que la obra responde a su compromiso de impulsar proyectos que eleven la calidad de vida de los capitaleños, enfocándose en el uso correcto de los fondos que se le entregan al Despacho Senatorial de la capital.

“Por años tantos niños han vivido su infancia desde la acera, desde la sombra o desde el no puedes, no porque no querían jugar, sino porque se les dificultaba y no se habían construido espacios realmente inclusivos para ellos”, expresó el legislador.

Los residentes de José Contreras agradecieron la iniciativa, valorando que el parque fomente la convivencia comunitaria y brinde a los niños con condiciones especiales un espacio adecuado para jugar.

Con esta entrega, Omar Fernández reafirma su compromiso de utilizar los fondos públicos de manera transparente y orientada al bienestar social, fortaleciendo el tejido comunitario del Distrito Nacional.