No caiga en ganchos: están intentando estafar con IA usando imágenes de personalidades

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Los engaños con el uso de la inteligencia artificial (IA) siguen su curso cada día. Esa herramienta tecnológica, muy útil desde hace varios años en diferentes ramas y para el desarrollo y facilidad de la vida, también ha sido un instrumento para cometer actos delictivos.

Los delincuentes cibernéticos usan la imagen de figuras reconocidas y autoridades para enganchar a sus víctimas. Y esto no escapa a República Dominicana.

Recientemente, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y la periodista Edith Febles salieron al frente contra este tipo de hechos, luego de que fueran usados en contenidos generados con IA, específicamente con videos.

El Banco Central negó categóricamente que esos materiales gráficos sean auténticos, sino que se trata de estrategias engañosas como parte de una campaña desplegada por una red de cibercriminales financieros, cuyo objetivo es defraudar personas y obtener dinero e informaciones de estas.

Del mismo modo, Febles alertó que desaprensivos usan su imagen para estafar con un presunto esquema de inversión, a través de un video promocional.

¿Cómo identificar ese contenido?

La IA genera contenido a partir de patrones aprendidos de otras imágenes, que combina y reformula. Sin embargo, este proceso puede dejar pistas.

Ante un video que pudiera generar dudas, hay que fijarse en los siguientes aspectos:

Compruebe si lleva etiquetas como “generado con IA”. En ocasiones lo indica el usuario, y en otros casos es la misma plataforma quien lo señala.

Observe si existen elementos borrosos, deformados o incoherentes: objetos mal definidos, caras extrañas o textos imposibles de leer.

Detecte posibles contradicciones con la ley física o la lógica: estructuras desproporcionadas, paisajes imposibles, sombras que no encajan u objetos que aparecen o desaparecen sin sentido.

Pregúntese si la escena es coherente con el lugar, el clima, el momento temporal o el contexto en el que supuestamente se ha producido.

Revise si el contenido ha sido difundido por medios de comunicación reconocidos o instituciones oficiales.

Contraste si los hechos coinciden con informaciones verificadas publicadas por fuentes confiables.

Utilice detectores de contenido generado con IA como soporte, pero teniendo presente que no son infalibles y que siempre es necesario contrastar sus resultados.