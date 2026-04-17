¿Nuevo dueño en San Diego? Los Padres, cerca de venta histórica por $3,900 MDD

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Según varios informes, un grupo liderado por José E. Feliciano y su esposa Kwanza Jones está cerca de cerrar un acuerdo para comprar los Padres de San Diego por la cifra récord de 3.900 millones de dólares en la MLB.

Este acuerdo superará con creces el récord anterior de la MLB, de 2.420 millones de dólares, establecido por los Mets de Nueva York en 2020.

El acuerdo requiere la aprobación del 75% de los propietarios de la MLB, lo cual se espera que ocurra en las próximas semanas.

¿Quién es el empresario José E. Feliciano?

Feliciano, de 53 años, es un empresario estadounidense nacido en Puerto Rico. Es cofundador y socio gerente de la firma de inversión Clearlake Capital. Se graduó de Princeton y obtuvo un MBA de Stanford.

En 2022, un consorcio liderado por Clearlake Capital adquirió el Chelsea Football Club de la Premier League inglesa. Todd Boehly, copropietario de los Dodgers de Los Ángeles, formó parte de la operación, valorada en 5240 millones de dólares.

Según Forbes, el patrimonio neto de Feliciano asciende a 3900 millones de dólares.

Fue uno de los cuatro finalistas para la adquisición de los Padres, superando a Dan Friedkin, Tom Gores y Joe Lacob. Friedkin es el propietario del Everton Football Club, Gores es el propietario de los Detroit Pistons de la NBA y Lacob es el propietario de los Golden State Warriors.

Perfil de los Padres

El precio potencial de venta de los Padres refleja su valor como la única franquicia de San Diego en las cuatro ligas deportivas principales tradicionales de Norteamérica, lo que se traduce en una afición apasionada en su atractivo estadio, el Petco Park, en el centro de la ciudad.

El equipo ha batido récords de asistencia en cada una de las últimas tres temporadas, culminando la temporada pasada con la impresionante cifra de 3.437.201 aficionados, la segunda mayor asistencia en las Grandes Ligas, solo superada por los Dodgers, que juegan en su estadio mucho más grande en Chavez Ravine.