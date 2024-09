Séptimo Invitado anuncia nuevo disco

La agrupación pop-rock dominicana, Séptimo Invitado, estrena este 11 de octubre su nueva producción “RETROVISION”, que nos sumerge en la nostalgia de la llamada «época dorada» de la música, evocando los sonidos del new wave, el postmodernismo y el colorido musical ochentero.

“RETROVISION” se compone por 6 canciones que, son, en palabras de Edwin Sánchez, vocalista y líder de la agrupación: “una mirada al amor, al desamor, a la esperanza vestida de camiseta multicolor, a las rupturas, a las casas abandonadas, a las estrellas en punto de colisión. Una invitación a darle con todo a la vida”.

La agrupación Séptimo Invitado, conformada por Edwin Sánchez, Augusto Júpiter, Daniel García, Adrián Castro, Luis Valenzuela y Hidekel Martínez, nos presenta con “RETROVISION”, un viaje musical hecho para disfrutar sin importar el estado de ánimo en que te encuentres, permitiéndote explorar cada memoria.

“Vivir esos colores brillantes, los sintetizadores, los videos de MTV, aquellos vans de cuadritos, los Ray-Bans, el spray en el pelo, delineadores y el desenfado que marcó una época gloriosa para la música del mundo, y definió a más de una generación”, amplió Edwin Sánchez.

El sencillo principal que marca el lanzamiento de esta producción es “Corazones”. Una caminata introspectiva, bajo las luces de una ciudad fría, en una noche que cuestiona lo que pudo ser si esa persona que amas y se aleja, se quedara. Con un épico solo de guitarra y arreglos que nos llevan a esas poderosas baladas rock de los 80´s, que se suman esa capacidad de armar los rompecabezas sonoros que tiene el músico y productor Carlos Yael Santos.

El EP “RETROVISION”, que además se compone por los temas: “Sabes”, “Mira”, “Estrellas”, “Dale” y “Casa”, le permitió a la banda explorar fuera de sus habituales integrantes para dar paso a un sonido más ecléctico, quizás acercándose directamente a sus principales influencias.

En las canciones se pueden encontrar referencias sonoras de bandas como New Order, The Cars, Cutting Crew, los inicios de Bosé y claro, The Cure, U2, Soda Stereo y Depeche Mode.

El lanzamiento de “RETROVISION” y del sencillo “Corazones” será el 11 de octubre en los espacios de Rocknrolla, para vivir una noche que promete convertirse en otro hito en la historia de Séptimo Invitado.

“RETROVISION” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 11 de octubre, bajo la distribución de Primada Records.

