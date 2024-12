Después del éxito en la venta de sus fechas para Latinoamérica, Shakira sigue sorprendiendo a sus fanáticos al compartir tres nuevas fechas para su gira por Estados Unidos.

La cantante barranquillera vendió toda la boletería en dos de los estadios principales del país.

El anuncio llegó desde sus redes sociales en donde anunció una nueva fecha en Atlanta el 2 de junio, lugar donde no había podido programar ninguno de sus conciertos, y, por otro lado, una nueva fecha en Houston para el 16 de junio y Phoenix para el 23 de junio, después de agotar la boletería en ambos estadios.

La colombiana añadió nuevas fechas a su gira por Estados Unidos – crédito @shakira /X



Las boletas para los fanáticos de la cantante estarán disponibles en su página web desde las 10 de la mañana del 11 de diciembre; además, la barranquillera recomendó a sus fanáticos inscribirse para que sean notificados de la preventa y recibir algunos beneficios.

El anuncio fue bien recibido tanto por sus fanáticos estadounidenses como por algunos latinos que planean viajar al país para poder ver a Shakira, esto teniendo en cuenta que la en casi todos los países latinoamericanos hizo sold out.

“More chances to see you queen (más oportunidades para verte reina)”, “Yup, keep taking all my money (sip, sigue quedándote con mi dinero reina)”, “gracias Shakira, por tanto”, “que reina, la amo”, “Shakira, we need a Chicago date (Shakira necesitamos una fecha en Chicago)”, fueron algunas de las reacciones.

Las exigencias de Shakira para su tour

En medio de la organización de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour que dará inicio en 2025, se conocieron algunas peticiones que la barranquillera ha hecho en algunos paises en los que se presentara.

La información se conoció gracias a una columna de opinión del periodista mexicano Luis Magaña en el Universal de México, en donde detalla que la cantante colombiana ha optado por un enfoque funcional y eficiente en sus peticiones, alejándose de los lujos extravagantes que suelen caracterizar a las estrellas de su calibre.

Pues, entre sus requerimientos, destacan tres salones con funciones específicas: uno para maquillaje y vestuario, otro para sus invitados y un tercero cerca del escenario para facilitar cambios rápidos durante el espectáculo.

Shakira /Instagram



Conforme lo explica el mexicano, Shakira estaría planeando un show con el desempeño de grandes estrellas de la música global, pues la barranquillera busca un despliegue técnico con ingenieros de sonido que han trabajado con Taylor Swift, la coreógrafa de los últimos shows de Beyoncé, y los creativos gráficos del Cirque du Soleil que diseñaron el performance inspirado en Michael Jackson.

El periodista además detalla que además de los salones, las solicitudes de Shakira incluyen dos sillas cómodas, tres mesas, agua destilada y dos clósets portátiles.

Además, ese tipo de exigencias y calidad de la que habla Magaña en su columna de opinión, despertó las reacciones de los fanáticos que asistirán al tour de la barranquillera, pues esperan un show de gran calidad.

Shakira compartió el detrás de escenas de los ensayos para su tour

¿Shakira vendrá o no a la República Dominicana?

Desde mediados de agosto, la barranquillera ha compartido en sus redes sociales que se encuentra ensayando para inicio a su tour en 2025, en lo que, según comparte Shakira, se encuentra entrenamientos físicos y vocales para mantener un buen desempeño en todas las fechas.

Esto se pudo conocer desde que hace meses compartió un carrusel de fotos en los que se prepararía para dar inicio a su gira con la primera fecha el 11 de febrero en Río de Janeiro. “La cuenta regresiva para mi tour ya comenzó, y oficialmente estamos en temporada de ensayos 💃” escribió la cantante.

La colombiana iniciará su gira en Brasil en donde cuenta con dos fechas, después seguirá a Perú en donde también se presentará por dos noches, para después llegar al país en donde ya tiene cinco fechas repartidas entre Barranquilla, Bogotá y Medellín.