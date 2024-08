Sorpresa: ¡Carlos Alcaraz, afuera del US Open en la segunda ronda!

Botic van de Zandschulp, número 74 del mundo, venció a Carlos Alcaraz (6-1, 7-5 y 6-4) en la segunda ronda del US Open. El murciano mostró su peor versión de la temporada.

El No. 74 del PIF ATP Rankings jugó un tenis impecable con el que no pudo el murciano de 21 años. Especialmente en el inicio fue tan arrollador que no enfrentó break points en la primera manga y aprovechó los dos que generó con la devolución. Además, quebró prematuramente en el segundo parcial en el 1-1, y las alarmas en Flushing Meadows se encendieron.

Alcaraz reaccionó al impedirle al holandés confirmar el quiebre, pero no le alcanzó para marcar la diferencia. En el 5-5 con su saque cometió cuatro errores forzados, y su rival no perdonó en el siguiente game sacando para el set.

Y pensar que Alcaraz entró a pista liderando 2-0 el Lexus ATP HeadToHead entre ambos, y con récord de 5-0 en sets en la rivalidad. En ese momento, el holandés no había dado ninguna razón para justificar el contexto previo entre ambos, y quedaba a un parcial más de su victoria No. 90 en el ATP Tour.

El diestro de 28 años, que aún busca su primer título en el circuito, fue a buscarla en el tercer parcial y empezó a verle forma al quebrar en el 2-2. Aunque perdió su saque en el 3-3 en uno de los mejores games del Alcaraz en el partido, el holandés volvió a lograr una rotura en el 4-4, y esta vez no se le escapó la ventaja y pudo convertirla en su segunda clasificación a tercera ronda en el torneo, y primera desde que fue cuartofinalista en 2021.

«Me faltan palabras. Ha sido una noche increíble en mi primera sesión nocturna en el Arthur Ashe. El público ha sido increíble», dijo van de Zandschulp.

«Me ha dado mucha confianza haber ganado mi último partido contra Denis Shapovalov. He jugado muy bien y desde el primer punto de esta noche he creído que podía tener una oportunidad, y ya ves cómo acaban las cosas a veces», agregó Botic, que ganó 28 de los 35 puntos en que fue a la red.

