Todos de Operación 13 en libertad; juicio sigue

¿Tendrá la misma suerte el exprocurador Jean Alain Rodríguez el próximo martes 17 cuando tribunal conocerá solicitud de cese prisión por haber cumplido los 18 meses?

En lo que podría ser un preámbulo de lo que ocurrirá el próximo martes con el caso de Jean Alain Rodríguez, un tribunal le varió ayer la medida de coerción a dos imputados tras el vencimiento del plazo de 18 meses en prisión preventiva, no obstante la oposición del Ministerio Público que argumentó que en procesos de criminalidad organizada el plazo no es matemático sino de razonabilidad.

Los beneficiados con la decisión de la jueza Claribel Nivar son William Rosario Ortiz y Eladio Batista, imputados en el fraude de la Lotería Nacional que guardaban prisión preventiva.

A ambos, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

Era los únicos dos de un total de 11 acusados en el denominado caso Operación 13, que quedaban en prisión.

Sus respectivas defensas solicitaron al tribunal el cese de la prisión alegando que el tiempo que se les impuso estar en la cárcel como medida de coerción, había vencido.

Mirna Ortiz, Coordinadora de Litigación de la Procuraduría General, fue enfática al señalarle ayer a la jueza la diferencia entre plazo matemático y plazo razonable.

Indicó que el plazo matemático que establece el Código Procesal Penal (CPP) para las medidas de coerción se computa conforme a parámetros establecidos (3 meses, 12, meses, 18 meses), “y fueron pensados para los homicidios donde tenemos el cuchillo, el testigo y el cadáver, y desde la medida de coerción estamos todos listos para el conocimiento del fondo del proceso”.

Agregó que en cambio, el plazo razonable debe verse caso por caso, conforme a las interpretaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional (TC) Dominicanos.

Indicó que para establecer la existencia de este plazo razonable, la Corte ha fijado como parámetros: complejidad del asunto, actividad procesal del interesado; conducta de las autoridades judiciales; y afectación general de la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

“Entonces, el plazo razonable aplicado a estos casos (de corrupción) no puede ser el plazo que aplicamos a los demás casos del sistema de justicia penal, porque no son iguales, porque no se parecen; porque tienen características diferentes, ahora graves, como las que hemos enrostrado a este tribunal”, dijo la representante del MP en la audiencia donde no logró que los dos acusados en el fraude la Lotería fueran mantenidos en prisión.

Caso jean Alain

La defensa del exprocurador, principal imputado en el caso Medusa, también ha solicitado el cese de su prisión preventiva con el mismo argumento planteado por los dos liberados ayer.

Su solicitud será conocido el próximo martes 17 de este mes por el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción, y la pregunta es si el MP, tras el fracaso en Operación 13, recurrirá a los mismos argumentos para tratar de mantener a Jean Alain tras las rejas.

