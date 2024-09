Top 5 Películas de acción y romance en Netflix para este fin de semana

Si te aburres es porque quieres, ya que a través de una pantalla puedes sentir la mezcla perfecta entre la adrenalina de la acción y la pasión del romance.

El periódico Hoy Digital te recomienda cinco películas que no solo te mantendrán al borde de tu asiento, sino que también tocarán tu corazón. Prepárate para un fin de semana lleno de emociones con este Top 5:

Rebel Ridge (2024): un exmarine enfrentándose a una fuerza policial corrupta para liberar a su primo injustamente encarcelado suena como una trama cargada de acción, pero lo que realmente eleva esta película es la profunda conexión familiar que impulsa al protagonista. Con una dirección intensa de Jeremy Saulnier, “Rebel Ridge” mezcla a la perfección la tensión del combate con el drama emocional. Ideal para quienes buscan acción con un toque humano.

Edge of Tomorrow (2014): ¿qué sucede cuando te enamoras una y otra vez en un bucle temporal? En este film, Tom Cruise y Emily Blunt no solo enfrentan alienígenas, sino también el desafío de vivir la misma batalla repetida. La química entre los protagonistas agrega una dosis de romance a esta película de ciencia ficción repleta de acción, haciendo de “Edge of Tomorrow” una opción perfecta para aquellos que disfrutan de historias de amor no convencionales.

Cold Pursuit (2019): la venganza nunca ha sido tan fría. Liam Neeson interpreta a un padre devastado que se lanza a la acción para vengar la muerte de su hijo. Pero no todo es violencia y nieve en esta película: la búsqueda implacable de justicia revela un lado profundo de la humanidad y del amor paternal. Si te gustan los thrillers que mezclan acción, humor negro y sentimientos profundos, esta es tu elección.

Extraction (2020): Chris Hemsworth te lleva a las peligrosas calles de Dhaka en esta explosiva película donde un mercenario debe rescatar al hijo de un criminal. Pero en medio de las balas y las persecuciones, surge una conexión inesperada entre el protagonista y el niño, mostrando que hasta en las situaciones más extremas puede haber un espacio para la empatía y el afecto.

The Foreigner (2017): Jackie Chan deja de lado sus típicas acrobacias cómicas para ofrecer una actuación llena de dolor y venganza. La trama sigue a un padre en busca de respuestas después de que su hija muere en un atentado terrorista.

En medio de la acción, vemos a un hombre luchando no solo contra sus enemigos, sino contra el vacío que le deja la pérdida de un ser querido. El romance aquí es más sutil, pero profundamente emotivo.

¡Prepara las palomitas, pon el Netflix en tu televisor y disfruta de un maratón que no te dejará indiferente!