Trump recibirá a Zelenski: ¿la clave para fortalecer la defensa de Ucrania?

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este viernes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, un día después de haber mantenido una llamada con el mandatario ruso, Vladímir Putin, con quien acordó una próxima reunión en Budapest para negociar el fin de la guerra.

Zelenski, que llegó anoche a Washington y se hospedó en la Casa Blair, la residencia oficial para líderes extranjeros frente a la Casa Blanca, tiene previsto reunirse con Trump en el Despacho Oval a las 13:15 hora local (17:15 GMT).

El líder ucraniano pretende pedir a Trump la transferencia de nuevos sistemas de defensa antiaérea para interceptar los constantes ataques rusos contra infraestructura ucraniana, especialmente instalaciones energéticas.

«Cada sistema de defensa aérea de Ucrania importa: salva vidas. Cada decisión que nos fortalezca acerca el fin de la guerra», declaró Zelenski en la red X.

Trump se ha mostrado abierto en los últimos días a vender a Ucrania misiles Tomahawk, proyectiles de crucero de fabricación estadounidense diseñados para ataques de largo alcance y alta precisión.

Rusia advirtió este viernes que considerará un «paso hostil» el suministro a Kiev de esos misiles, que podrían alcanzar a Moscú.

Los Tomahawk centrarán la reunión entre Trump y Zelenski un día después de que el republicano hablara por teléfono con Putin.

Ambos decidieron verse próximamente en Budapest, en la que será la segunda reunión para buscar el fin de la guerra en Ucrania tras la que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

De esa cumbre no salieron pasos concretos para detener las hostilidades y en las últimas semanas Trump ha vuelto a expresar su frustración por la negativa de Putin a detener los combates.

La visita de Kiev a la Casa Blanca de este viernes es la tercera desde que Trump regresó al poder el pasado 20 de enero. 

Donald Trump anuncia una reunión con Putin en Budapest para "poner fin" a la guerra de Ucrania
Trump recibirá a Zelenski: ¿la clave para fortalecer la defensa de Ucrania?
