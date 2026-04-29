La crisis del Medio Oriente: un desafío con pocos precedentes históricos

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A: Pepín Corripio, amigo entrañable de casi seis décadas

Bloomberg, prestigiosa revista de la alta finanzas internacionales, denominó la coyuntura de escasez de petróleo iniciada a principios del mes de marzo del 2026, como la mayor crisis de suministro de hidrocarburos en la historia, con perspectivas de crear una crisis energética de consecuencias mayores si no se consensua un acuerdo entre las partes beligerantes

¿Y por qué esta apreciación de ese importante medio comunicacional?

Por la razón de que, antes del conflicto, las aguas marinas del estrecho de Ormuz presentaban una navegación de 138 buques diarios, 700 semanales, significando que en un mes, sin obstáculos, 2,800 embarcaciones surcaban sus aguas para internarse en el Océano Índico con bienes energéticos básicos para el mercado internacional producidos en Arabía Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Quatar y Bahréin; la Agencia Internacional de Energía (EIA) en su informe del mes de marzo del año en curso, establece que el 85% de esos bienes de consumo tenían como mercado receptor el asiático con Japón, India, Corea del Sur y China como los principales mercados.

Sin embargo, entre 4 y 7 buques lograron surcar las aguas del Golfo Pérsico y pasar por el angosto Ormuz para finales de la segunda semana del mes de abril, recrudeciendo la crisis de suministro de los hidrocarburos en 10,1 millones de barriles diarios y 140 mil millones de metros cúbicos de gas natural.

En medio de este escenario de crisis de bienes básicos producidos en Medio Oriente y transportados por las aguas del estrecho de Ormuz, una serie de interrogantes se asoma a nuestro pensar con relación a lo ocurrido en este punto geográfico y las estrategias alternativas posibles que pudieran ser implementadas en un futuro escenario de crisis como el abordado en estas reflexiones. En ese sentido, de los países productores de bienes energéticos básicos sólo Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos cuenta con la alternativa de oleoductos para evitar la navegación con petróleo por el estrecho de Ormuz, estas infraestructuras brindan resultados importantes, por ejemplo, Arabia Saudita posee un oleoducto de 1,190 km de longitud cruzando su territorio de Este-Oeste, llegando hasta el mar Rojo con dirección hacia el Mediterráneo vía el Canal de Suez, conduciendo 7 millones de barriles diarios de petróleo; Irak 80%, representando una capacidad de 3.5 millones de barriles diarios; en cambio, los Emiratos Árabes Unidos conducen de 1.5 a 1.8 millones de barriles diarios por oleoducto (en conjunto 25% del total de petróleo exportable del Golfo Persico), el otro 75% por el conflictivo Estrecho de Ormuz que en la actualidad mantiene el mercado de bienes energéticos en tensión.

Es importante abordar esta alternativa a la luz del momento vivido, donde la volatilidad de esta región es amenaza constante dada su supremacía en reservas de petróleo del mundo con un 50% aproximadamente de las mismas y la tercera parte de las de gas natural.