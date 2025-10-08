Trump viajará el domingo a Oriente Medio si negociaciones entre Israel y Hamás van bien

  • EFE
Trump viajará el domingo a Oriente Medio si negociaciones entre Israel y Hamás van bien

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que podría viajar el próximo domingo a Egipto si las negociaciones entre Israel y Hamás para aplicar su plan de paz en la Franja de Gaza van bien.

“Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, y ya veremos. Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien”, declaró el mandatario en un evento en la Casa Blanca.

Delegaciones de Israel y Hamás se encuentran desde el lunes en Egipto donde negocian, con mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses, los detalles de la implementación del plan de paz de 20 puntos que diseñó Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

El presidente dijo que tiene allí “un gran equipo de excelentes negociadores”, en referencia a su enviado especial Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner, y aseguró que las conversaciones con el grupo islamista palestino “van bien».

“He estado hablando con nuestra gente en Oriente Medio sobre el posible acuerdo de paz. Estamos en una fase hermosa, esperamos que se haga realidad, pero estamos muy cerca, van muy bien”, dijo.

Previamente, en declaraciones a la prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que ha habido “mucho progreso” hacia un acuerdo y dijo ser “optimista”, aunque advirtió que “todavía queda trabajo por hacer».

“Estamos recibiendo informes muy positivos, desde hace una hora. Supongo que ya es de noche por allá, pero creemos que hemos avanzado mucho hoy, aunque aún queda trabajo por hacer”, dijo al salir del almuerzo con senadores republicanos.

Los primeros puntos del plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

El plan de Trump incluye también el desarme de Hamás, la retirada de Israel del enclave, la formación de un Gobierno de transición en la Franja y, a largo plazo, posibles negociaciones para la creación del Estado palestino, un punto, sin embargo, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado.

Trump aseguró que hay una “posibilidad real” de lograr un acuerdo de paz en la Franja de Gaza
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Trump viajará el domingo a Oriente Medio si negociaciones entre Israel y Hamás van bien
Trump viajará el domingo a Oriente Medio si negociaciones entre Israel y Hamás van bien
8 octubre, 2025
Donald Trump anuncia multa para extranjeros que entren ilegalmente a EE. UU.: conoce el monto
Donald Trump anuncia multa para extranjeros que entren ilegalmente a EE. UU.: conoce el monto
8 octubre, 2025
¿Cómo las energías renovables superaron por primera vez al carbón como principal fuente de electricidad en el mundo?
¿Cómo las energías renovables superaron por primera vez al carbón como principal fuente de electricidad en el mundo?
8 octubre, 2025
Gaza, dos años de genocidio
Gaza, dos años de genocidio
8 octubre, 2025
Israel recuerda 2do año ataque Hamás
Israel recuerda 2do año ataque Hamás
8 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Nuevas tropas para Haití

Nuevas tropas para Haití

Premeditación y alevosía

Premeditación y alevosía

Expertos debaten sobre era digital

Expertos debaten sobre era digital

Las edades y el cáncer

Las edades y el cáncer

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

40 años de historia en la justicia de innovación

40 años de historia en la justicia de innovación

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo