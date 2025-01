Trump y Petro chocan por las deportaciones

Bogotá.- EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desafió ayer, domingo, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con un largo escrito en el que incluso afirma que no teme a que le den un golpe de Estado, en medio de la crisis bilateral por la imposición de aranceles y otras medidas anunciadas por la Casa Blanca.

“Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad”, expresó el mandatario colombiano en el escrito publicado en la red social X y dirigido a Trump.

Según Petro, el presidente estadounidense “puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de estado como hicieron con (Salvador) Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted».

Origen de la crisis.

La crisis diplomática se desató este domingo luego de que Petro no permitiera el ingreso de dos aviones con ciudadanos colombianos deportados de EE.UU. mientras esas personas no reciban un trato “digno».

Como respuesta a la decisión de Petro, Trump ordenó la imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos y adelantó que en una semana “se elevarán al 50 %». Igualmente anunció restricciones de visado para el Gobierno de Petro y su partido, posibles sanciones económicas al país e “inspecciones” a los ciudadanos y mercancías colombianas que lleguen a EE.UU.

“Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor”, comienza Petro su escrito, en el que también señala- “No me gusta su petróleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia”, para enseguida plantear que “quizás algún día, junto a un trago de Whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto».

Tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de EE.UU., Petro respondió con el principio de la reciprocidad y le ordenó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, “elevar los aranceles de importaciones desde los EEUU en un 25 %”, así como buscar otros destinos para los productos nacionales.