Ucrania y reminiscencias del Pacto de Munich

Los cañonazos de la Primera Guerra Mundial comenzaron en 1914 y concluyeron en 1918. La conclusión formal ocurrió en el 1919 como resultado del llamado Pacto de Versalles. Mundialmente en ese entonces todos los países y personas tenían como primer propósito evitar otra guerra independientemente del instrumento que se utilizara para evitar esa nueva guerra. En ese contexto surgió Hitler quien logró gran apoyo político denunciando que el Pacto de Versalles había sido injustamente condenatorio a Alemania.

En ese pacto se estableció que Alemania era culpable de iniciar la Primera Guerra Mundial.

Consecuentemente se le hicieron condenas severas en todo sentido, incluyendo cláusulas económicas y otras del tipo político que perseguían evitar que Alemania se rearmara y, por ello, tuviera fuerza para iniciar otra Guerra Mundial.

Puede leer: In memoriam Manuel José Cabral Tavares, académico por vocación

Así pues se estableció que Alemania no podía tener un ejército que superara un número de soldados superior a 100,000. Además se estableció que ninguno de los firmantes del Pacto de Versalles podría cambiar los límites geográficos establecidos en el pacto. Además Alemania no podía intentar iniciar una nueva guerra en Europa.

A pesar de ello, Alemania se rearmó suficientemente para tener una fuerza militar que podría derrotar a cualquier país de Europa y cualquier otra alianza de varios países.

La Historia enseña que los dictadores con espíritu bélico siempre tienen la disposición de atacar e iniciar una guerra adicional, no importa el tiempo ni las condiciones geopolíticas. Hitler se apropió de Austria anexándola a Alemania basándose en que era un país que hablaba alemán. Putin dijo lo mismo que en Donbas se habla ruso. Aunque ese hecho violaba flagrante el Pacto de Versalles los triunfadores de la Primera Guerra Mundial se quedaron pasivos pues su estrategia era el consentimiento o sea no provocar la ira de Hitler aunque él cometiera todo tipo de violaciones al Pacto de Versalles. Luego de apropiarse de Austria, Hitler señaló que correspondía a Alemania apropiarse de la zona de los sudetes perteneciente a la zona occidental de Checoslovaquia limítrofe con Alemania que estaba poblada por tres millones de habitantes que hablaban alemán. En esa ocasión los triunfadores de la Primera Guerra temerosos de que Hitler iniciara otra contienda lo complacieron. Una opción similar está ocurriendo ahora en que se le pide a Ucrania que entregue oficialmente a Rusia el Donbas y toda aquella parte que Rusia está ocupando militarmente en Ucrania con tal de que Rusia no haga un escalamiento de la actual guerra que implique una Guerra Regional o Mundial. Debe recordarse que los sudetes fueron entregados a Alemania como consecuencia del Pacto de Múnich que fue convocado por Hitler en el cual participaron Chamberlain, gobernante de Inglaterra; Daladier, gobernante de Francia; Hitler, gobernante de Alemania, y Mussolini, gobernante de Italia. El pacto de Múnich fue firmado en 1938 y, al año siguiente, 1939, Hitler invadió Polonia iniciando la Segunda Guerra Mundial.

La Historia indica que los dictadores con espíritu bélico deseosos de dominar extensiones de terrenos cada vez mas crecientes crean nuevas guerras independientemente de las concesiones que se les hagan. El ejemplo de Hitler no debe olvidarse, pero actualmente parece que ya se olvidó pidiendo a Ucrania que sacrifique el Donbas y el terreno que está ocupando Rusia fruto de su última invasión. Nótese que en 2014, con la pasividad y consentimiento implícito de occidente, Putin se apropió de Ucrania igualando el expansionismo de Hitler cuando se apodero de Austria. Putin se apropió de Crimea y Donbas. Mientras militarmente ocupó parte de Ucrania oriental. Ahora Trump y otros lideres occidentales solicitan que se oficialice la entrega a Rusia del Donbas y los territorios ocupados por Rusia para poderse firmar un pacto por la paz permanente similar al Pacto de Munich mediante el cual Hitler se comprometió en 1938 a mantener una paz permanente. Empero en 1939 inició la Segunda Guerra Mundial. Tener la esperanza de que Putin no escalará la guerra de Ucrania podría ser una promesa falsa como lo fue el Pacto de Munich que no impidió la Segunda Guerra Mundial. Ahora entregar el este de Ucrania a Rusia entendiendo que Putin no va a escalar la guerra usando armamento nuclear táctico. Quien no aprende las lecciones de la historia esta condenado a repetirla. En 1939 Churchill condeno a los firmantes del pacto de Múnich: “Ustedes tenían dos opciones el deshonor o la guerra. Ustedes eligieron el deshonor y ahora también tendrán guerra”