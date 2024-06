Un Apple más inteligente y otros clics tecnológicos en América

Luis Alejandro Amaya E. – Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. La manzanIA mordida Ya le estaba agarrando la noche a Apple para sumarse públicamente a la inteligencia artificial, pero lo hizo.

Durante la reciente conferencia de desarrolladores WWDC, su máximo dirigente, Tim Cook, aseguró que ya viene ‘Apple Intelligence’, y anunció la unión con OpenAI para que Siri acceda a ChatGPT.

No es que Apple no estuviera trabajando con la IA desde hace rato. Lo que pasó fue que los buenos resultados de Google y Microsoft los obligaron a zambullirse de lleno en la IA.

Lo más interesante es, sin lugar a dudas, el ‘matrimonio’ entre Siri y el GPT-4o de OpenAI, que le permitirá a la asistente realizar acciones dentro y entre aplicaciones del sistema operativo iOS 18. Una maravilla, ¿no?

Hubo otros lanzamientos, sí, como el del propio iOS 18 y unas nuevas gafas de realidad virtual, pero la IA se robó el show.

2. ¿Muskcha envidia?

Todos muy maravillados con este nuevo anuncio de Tim Cook en la WWDC… menos uno. Elon Musk puso el grito en el cielo e incluso amenazó con prohibir en sus compañías el uso de dispositivos Apple si en realidad se hace efectivo el anuncio de incorporar la tecnología de OpenAI.

“Si Apple integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas. Se trata de una violación de la seguridad inaceptable”, aseguró el magnate en X.

“Los visitantes tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán guardados en una jaula de Faraday”, añadió, con lo que deja traslucir su preocupación por temor a que la unión Apple-OpenAI represente un riesgo para la seguridad de datos sensibles en sus compañías.

Para Musk, es “absurdo” que Apple no sea “lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA, y que crea que, de alguna manera pueda ser capaz de garantizar que OpenAI proteja su seguridad y privacidad!».

Pero esto también tiene otro trasfondo. En algún momento, el empresario de origen sudafricano trató de sumar a OpenAI a su ‘llavero’ y no lo dejaron… pero de eso hablaremos abajo.

3. Hagámonos pasito

Como decíamos, hay un pasado entre Musk y OpenAI, y esta semana se escribió un capítulo más en esa tormentosa relación.

Apenas 24 horas antes de una vista en un juzgado de San Francisco (EE.UU.), Musk, que perteneció a su junta directiva hasta 2028, retiró la demanda que presentó contra OpenAI y sus dos cofundadores, Sam Altman y Greg Brockman, por incumplimiento de contrato.

Las razones para esta demanda son un poco extrañas, porque se cimentan en el hecho de que OpenAI estaba desarrollando IA por razones económicas y no “para el beneficio de la humanidad».

Musk señalaba en la acción judicial que el principal accionista de OpenAI, Microsoft, había transformado el proyecto. Musk, de preocupación en preocupación.

4. “No veo el ‘me gusta’”

Y seguimos con ‘El Show de Elon Musk’ ya que X decidió que los ‘me gusta’ de los usuarios sean privados a partir de esta semana.

X también señaló que los usuarios sí podrán ver que otros internautas han pulsado el ‘me gusta’ como reacción a sus publicaciones.

Ya lo había advertido en mayo Haofei Wang, director de Ingeniería de X, quien anotó en una publicación que tomarían esta medida, ya que “muchas personas se sienten disuadidas de poner ‘me gusta’ a un contenido que pueda ser ‘inquietante’ por miedo a represalias” o para proteger “su imagen pública».

Muchos usuarios no tomaron muy bien esta medida, y, por lo menos en Latinoamérica se hizo viral la etiqueta #MurióTwitter.

Bueno, en realidad ya había muerto desde el cambio de nombre.

5. Un Gobierno ‘Bukecnológico’

No, no, no, no. Aún no te estamos llamando, Skynet. Estamos detallando el hecho de que un experto en IA llega a uno de los Gobiernos más controversiales de la región.

Se trata de Brian Roemmele, analista de datos, quien se suma a la lista de asesores en IA del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Según la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia salvadoreña, Roemmele es “pionero en inteligencia artificial y destacado experto en tecnología, música y pagos».

Tras la muy cuestionable pero aparentemente efectiva lucha contra las pandillas, la Administración de Bukele quiere apuntarle más a la inclusión digital de la población.

Vamos a ver cómo les va.

6. “¡No te saldrás con la tuya, ladrão!”

Más de uno siempre ha tenido la aspiración de que, si le toca la lotería del robo de un celular, por lo menos este le quede sirviendo al ladrón de pisapapeles.

Pues Google presentó en Brasil tres nuevas funciones en Android que servirán para efectivamente bloquearlo.

La primera de ellas permite el bloqueo de la pantalla en el caso de movimientos bruscos que se identifiquen como un posible robo por la fuerza, mientras que la segunda inutilizará de forma remota del teléfono al ingresar el número en una página web.

La tercera es un bloqueo automático que se activa si se retira la SIM o se pierde prolongadamente la conexión a internet.

Estas tres nuevas funcionalidades estarán disponibles a nivel mundial, pero se pondrán a prueba en Brasil, donde se registran cerca de un millón de robos de celulares por año. ¡Boa sorte, irmãos!

7. En el estadio, en la tele y en la consola

¡Es mañana! El balón de la Euro 2024 comenzará a rodar este 14 de junio en Múnich con el encuentro entre Alemania y Escocia, y lo mejor es que si ya tiene ‘EA Sports FC 24’, ya tiene el juego.

En la más reciente actualización de abril, se incluyó la más importante competición continental de naciones (la más vieja no, esa es nuestra Copa América), y se podrá jugar en modo individual y colectivo tanto en Xbox como en PlayStation, Nintendo Switch, PC y dispositivos Android. ¡A disfrutar la Euro!