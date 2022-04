Un Grammy emotivo que destaca poder de la música

Silk Sonic, Jon Batiste y Olivia Rodrigo fueron los grandes protagonistas de una noche donde la música unió corazones

Sin lugar a dudas, la música juega un papel importante en la vida de muchas personas y en la gran noche de los Grammy se volvió a resaltar su impacto.



En momentos en que el mundo se encuentra pasando por dificultades y en los que muchos se sienten vulnerables, se utilizó el escenario de los Grammy para llevar un mensaje de paz y unión.



Los artistas John Legend, Mika Newton, Lyuba Yakimchuk y Siuzanna Igidan se unieron para cantar “Free”, luego de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreciera un emotivo discurso que conmovió a más de uno.

“Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de esmóquines, les cantan a los heridos en los hospitales. Incluso a aquellos que no pueden oírlos, pero la música se abrirá paso de todos modos», fue parte de lo que expresó el presidente Zelensky.



Otro de los musicales que emocionó fue el homenaje a las figuras fallecidas, que este año tuvo un significado especial para el pueblo dominicano, ya que a esta lista se sumó Johnny Ventura, lo que provocó que las redes sociales se volcaran destacando este momento.

Los latinos se llenaron de orgullo al ver que artistas como el cantante cubano-canadiense Álex Cuba, el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano Juanes se alzaron este domingo con los premios Grammy en las categorías latinas, anunciados durante la antesala de la gala que premia lo mejor de la industria musical.

Así mismo el mexicano Vicente Fernández ganó un Grammy póstumo por «A Mis 80’s», el último disco que publicó antes de su fallecimiento a finales del año pasado.



Este momento se convirtió en uno de los más comentados, luego de que Jimmie Allen, cantante y presentador de los Grammy 2022, anunció que Fernández no iba a recoger la estatuilla porque no se encontraba, mostrando con esto que desconocía el fallecimiento del cantante mexicano.

La gala se celebra en la urbe californiana, pero este año fue acogida por Las Vegas, concretamente en el recinto MGM Grand Garden Arena.

Grandes ganadores

Con las manos llenas

Así se fueron a casa Jon Batiste, que llegó como el máximo nominado, es el rey de los Grammy al llevarse cinco gramófonos dorados. Le sigue Silk Sonic, que arrasó en las cuatro categorías en las que estuvo nominado. Olivia Rodrigo y Foo Fighters se quedaron con tres Grammy cada uno.



SZA y Doja Cat subieron a recoger su premio a mejor actuación de pop. El “Mejor álbum pop tradicional” fue Love for Sale de Tony Bennett y Lady Gaga.



Mientras que El “Mejor álbum rock2 fue Medicine at Midnight de Foo Fighters. Por otro lado, la “Mejor canción rock” fue Waiting on a War de Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett y Pat Smear.

