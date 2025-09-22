Unisnorte exhorta articular esfuerzos para impulsar SDN

En el marco del evento “Conectando Empresarios”, organizado por el Consejo Empresarial Santo Domingo Norte (CESDN), la Universidad Santo Domingo Norte (Unisnorte) tuvo una destacada participación en dicha actividad, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien respaldó la iniciativa como parte de una agenda compartida para fomentar el desarrollo económico local de dicha zona.

En su intervención, el ingeniero Raúl Rizek, miembro del consejo de Unisnorte, abordó estrategias innovadoras de crecimiento territorial, el rol del empresariado en la generación de empleos y la importancia de alianzas público-privadas para transformar a Santo Domingo Norte en un polo de desarrollo competitivo.

Destacó cuatro datos clave que deben ser considerados en toda proyección estratégica para el municipio Santo Domingo Norte “en el año 1960, la población dominicana era de 4 millones de personas y que, en la actualidad, el país supera los 11 millones 400 mil habitantes, lo que representa un crecimiento exponencial. Por lo que se hace urgentemente necesario repensar el desarrollo urbano de Santo Domingo Norte (SDN), tomando en cuenta el crecimiento poblacional”, expresó.

En ese sentido, Rizek dijo que hace 28 años fue inaugurada la Avenida Jacobo Majluta y que,desde entonces, ha soportado una expansión urbana sin una planificación adecuada y que, apesar de contar con una planta de tratamiento de aguas servidas en dicha avenida, esta no está conectada ni opera, lo que representa un riesgo ambiental y sanitario.

Aseguró que estos factores reflejan la desconexión entre el crecimiento urbano y la infraestructura existente, lo que ha provocado un estancamiento en la calidad de vida de los residentes en dicha zona.

Rizek hizo un llamado, a las autoridades y al sector privado presente en la actividad, a articular esfuerzos para proyectar un nuevo modelo de desarrollo integral para SDN, que responda a las demandas reales de una población en constante crecimiento.

Durante la jornada, Unisnorte fue reconocida por su papel activo en la construcción de una agenda académica y de investigación alineada con el desarrollo local, lo que consolida su posicionamiento como una institución de educación superior comprometida con la transformación de Santo Domingo Norte y zonas aledañas.

La participación de la universidad incluyó una delegación encabezada por su rector, así como docentes e investigadores que compartieron iniciativas de vinculación universidad-empresa y programas formativos enfocados en la innovación, el emprendimiento y el liderazgo juvenil.