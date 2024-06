“Vi de frente la muerte”: Ana Bárbara sufre grave accidente en la playa

Ana Bárbara reapareció en su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus 3.4 millones de seguidores una terrible experiencia que vivió en una playa de Cancún horas antes de ofrecer un show en un centro nocturno. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y la cantautora mexicana logró interpretar sus éxitos más grandes sin ningún problema, no sin antes compartir una reflexión sobre lo sucedido.

De acuerdo con la información que compartió la intérprete de ‘Lo busqué’ en sus instastories, el accidente ocurrió la tarde del martes 18 de junio mientras nadaba a la orilla del mar. De un momento para otro decidió nada un poco más adentro sin imaginar que la intensidad de las olas le quitarían el control y terminaría en un punto de difícil acceso.

“Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo. Me fue llevando el mar, ahora sí que mar adentro, y tengo que decirles que vi de frente la muerte, pensé que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgo y se metió al mar por mí”.

Ana Bárbara reconoció que fue imprudente de su parte nadar en una zona alejada a la orilla del mas, sobre todo porque el oleaje estaba muy fuerte.

Ana Bárbara. Archivo

“El mar estaba un poco rebelde. Saben que yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, mejor dicho, creí que no lo soy pero hoy me perdí y reconozco que confié de más y estoy aquí para agradecerle a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mi angelito que ya les contaré un día quién fue”, comentó.

La cantante no mencionó el nombre de la persona que le salvó la vida, no obstante, etiquetó a su hijo José María Fernández Ugalde, fruto de la relación amorosa que tuvo con José María Fernández ‘El Pirru’ en 2006.

Ana Bárbara terminó su anécdota con una reflexión sobre los riesgos que conlleva nadar en el mar sin precaución: