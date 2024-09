Video: Lo que no se vio cuando detuvieron a Luisito Comunica en el Metro de Santo Domingo

Un agente del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro (Cesmet) habría tomado por los hombros al famoso youtuber mexicano Luisito Comunica, cuando se le prohibió grabar dentro de las instalaciones de dicho medio de transporte.

Aquamán, el joven dominicano que también crea contenido para YouTube y acompañó a Luisito Comunica durante el recorrido en el Metro, contó lo que no se ha visto en las redes sociales ni en los medios de comunicación sobre el incidente.

“El señor Féliz lo agarró por aquí (los hombros) y lo llevaba así (hacia afuera). Yo tenía una vergüenza… Pero lo que critico es el manejo. No porque sea Luisito Comunica, es que a nadie se le debe tratar así; hay procedimientos”, dijo Aquamán.

“Yo me puse a leer el manual y los requisitos para entrar al Metro, y hablan de salud mental. Pero salud mental no tienen mucha gente ahí. Es un abuso de poder. Él quería hasta trancar a sus compañeros, porque no nos quería esposar”, aseguró.

El joven dominicano acotó que, luego de la advertencia de los agentes, “se dejó de grabar”. “El problema es cómo se manejan las autoridades. Se comportaron muy bien los del Cesmet, pero hay uno que se llama Féliz que nos hizo pasar vergüenza (al país). Una locura”, lamentó.

Comunicado íntegro de la Opret sobre el incidente

Desde la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), responsable de las operaciones del Metro, hacemos de conocimiento público que el influencer mexicano Luisito Comunica estuvo en las instalaciones del Metro de Santo Domingo la tarde de ayer, martes 10 de septiembre, junto a unos acompañantes. Durante su visita, se encontraban grabando, pero no contaban con los permisos necesarios para realizar grabaciones en las instalaciones, tal como lo requieren nuestras normativas de seguridad.

Al notar su presencia y la actividad que estaban realizando, fueron abordados por el personal del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) para verificar la situación. Luego de las verificaciones correspondientes, se les permitió continuar con su trabajo, aunque Luisito Comunica decidió no seguir con las grabaciones en ese momento.

Aprovechamos esta oportunidad para darle la bienvenida a la República Dominicana y reafirmar que la Opret siempre está dispuesta a facilitar el trabajo de quienes, como él, muestran lo mejor de los países que visitan. Para tales fines, como responsables de las operaciones del Metro, nos ponemos a su entera disposición.

