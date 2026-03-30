Jorge Arbaje Monegro presenta 'Alto Valor®': una filosofía de transformación personal y profesional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros.– En un acto celebrado en el salón Aída Cartagena Portalatín de Cuesta Libros, fue presentado el libro Alto Valor®: 19 Principios Universales, del autor y coach de transformación empresarial dominicano Jorge Arbaje Monegro.

Alto Valor® no es una obra de autoayuda. Es una filosofía de vida y un ecosistema de transformación personal y profesional, construido a partir de más de dos décadas de experiencia en el mundo empresarial, financiero y del coaching. El libro es la puerta de entrada a ese ecosistema.

La ceremonia, profundamente emotiva, reunió a más de 200 empresarios, ejecutivos, líderes y profesionales de distintos sectores, quienes conocieron la propuesta que promueve principios prácticos para generar resultados extraordinarios desde el valor personal.

La actividad contó con la participación de destacadas figuras del ámbito empresarial y del coaching internacional, entre ellos Alejandro De Gyves, director de ActionCOACH para México, Latinoamérica y España, y María Inés Morán, vicepresidenta de ActionCOACH Iberoamérica, quienes resaltaron el impacto de esta filosofía en el desarrollo de negocios y el liderazgo a nivel global.

Además, participaron reconocidos ejecutivos del sector financiero dominicano, como Irlonca Tavárez, de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER); Juan Carlos Padilla del Rosario, de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos; y Karina Souffront, del Banco de Reservas, quienes compartieron testimonios sobre la disciplina y las capacidades profesionales de Jorge Arbaje, así como la aplicación práctica de los principios de Alto Valor® en sus trayectorias.

De igual manera, se proyectó un mensaje de José Luis González, miembro del Forbes Coaches Council y autor de la presentación del libro, quien destacó el alcance internacional de esta propuesta desarrollada en la República Dominicana.

Una filosofía de vida

Durante su intervención, Arbaje Monegro enfatizó que Alto Valor® es una filosofía que eleva el nivel de conciencia de las personas para que operen desde principios, no desde instrucciones, lo que se traduce en “MotivACCIÓN”.

“Sé útil antes de ser importante. Agrega valor antes de exigir reconocimiento”, expresó el autor.

En un momento conmovedor, Arbaje Monegro dedicó la obra a su madre, Delfina Monegro, a quien describió como la encarnación del Principio 19 del ecosistema: liderar sin cargo.

Un ecosistema completo

Alto Valor® es una marca registrada y una categoría que no existía previamente. Más allá del libro, el ecosistema incluye 10 herramientas prácticas de aplicación inmediata y cinco diagnósticos digitales —para colaboradores, estudiantes, padres, líderes y empresas—, todos disponibles de forma gratuita en ecosistemaaltovalor.com.

Sobre el autor

Jorge Arbaje Monegro es coach de transformación empresarial, certificado por ActionCOACH y Maxwell Leadership. Posee un MBA de Barna Management School, una maestría en Gerencia Financiera, certificación en Negociación por Harvard Business Publishing y especialización en Psicología Positiva por el IEPP de Madrid.

Cuenta con más de 450 horas de contenido especializado en Alto Valor® y más de 20 años de experiencia en el sector financiero dominicano, donde llegó a desempeñarse como director regional.

El libro Alto Valor®: 19 Principios Universales está disponible en ediciones físicas en Cuesta Libros y en formato digital a través de Amazon.

El evento fue producido por Carlos Espinal, de Unidad Creativa, y conducido por Grisbel Medina. La velada concluyó con la firma de libros, fotografías e interacción entre el autor y el público.