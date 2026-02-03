4 maneras cómo celebrar San Valentín sin que la olla de enero te afecte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, aunque la tradición manda a regalar un detalle que simbolice nuestro aprecio, la realidad es que la fecha llega justo cuando todavía nos estamos recuperando de la famosa "olla" de enero.

Si tu bolsillo aún siente los efectos de las fiestas, no te preocupes. Aquí te compartimos opciones infalibles para celebrar con las tres B: buenas, bonitas y baratas.

Desayuno sorpresa con sello personal

No necesitas un catering de lujo para impresionar. Un desayuno casero, preparado con amor, suele valer más que cualquier regalo comprado.

Dale un toque especial. Corta las frutas en forma de corazón, añade una nota escrita a mano o usa esa taza favorita de tu pareja. La clave está en la presentación y en cocinar eso que tanto le gusta.

Turista en tu propia tierra

No hace falta volar a París cuando vivimos en un paraíso. República Dominicana tiene rincones mágicos que no requieren de un gran presupuesto.

La idea: Planifica una ruta por un pueblo cercano, camina por calles adoquinadas o visita una playa pública al atardecer. Explorar un destino nuevo juntos, tomar fotos y disfrutar de un dulce típico local es una experiencia que se queda en el corazón (y no en la tarjeta de crédito).

Ruta cultural y museos

Aprovecha los espacios emblemáticos de la ciudad. Muchos museos y centros culturales tienen entrada gratuita o a precios muy simbólicos.

El plan: Haz una lista de exposiciones de arte o monumentos que no hayan visitado. Terminen la tarde caminando por la Zona Colonial o un parque emblemático, y cierren con una cena sencilla pero con buena vibra.

"Game Night" y maratón de películas

A veces, el mejor plan es quedarse en casa. Desconéctense del mundo y conéctense entre ustedes.

La dinámica: Saquen los juegos de mesa (o el PlayStation) y preparen sus snacks favoritos. Para darle emoción, pongan un reto divertido para el ganador y culminen la noche con un maratón de esa saga de películas que tanto les gusta.