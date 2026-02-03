Decenas de dirigentes y militantes del PRM, PLD y PRSC de Santiago serán juramentados en FP

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezará una intensa agenda de tres días en varios municipios y distritos municipales de esta provincia, con actos de juramentación de nuevos dirigentes y militantes que se integrarán formalmente a esta organización, como parte de su proceso de fortalecimiento y expansión con miras a las elecciones del 2028.

Entre las personas que serán juramentadas se encuentran la exgobernadora de Santiago, Ana María Domínguez, varios exdiputados, actuales y pasados regidores, y otros dirigentes políticos y militantes tanto de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC).

Además, la agenda del expresidente Fernánez incluye encuentros sectoriales con instituciones dinámicas de la ciudad, entre los que se destacan almuerzos con 63 asociaciones empresariales que componen la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y otro con cerca de cien representantes de entidades cooperativistas de la región norte.

También, Fernández se reunirá con miembros de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), y otros encuentros privados con sectores comunitarios y de la sociedad civil.

La visita del expresidente de la República a Santiago fue anunciada este martes en rueda de prensa por el presidente provincial y miembro de la Dirección Ejecutiva de Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez, quien estuvo a acompañado por el presidente municipal Hamlet Otáñez, la diputada Llaniris Espinal, Hipólito Martínez, de la Circunscripción Electoral Número 1, entre otros.

Demóstenes Martínez informó que la agenda de Leonel Fernández contempla actividades en los municipios de Licey al Medio, Baitoa y Santiago de los Caballeros; también los distritos municipales Santiago Oeste y San Francisco de Jacagua.

“Este fin de semana marcará un antes y un después con la nueva incursión al partido Fuerza del Pueblo, que se prepara para participar con éxito en el próximo torneo electoral”, afirmó Martínez.