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7 platos dominicanos fáciles que te resuelven el domingo

El mangú con los tres golpes (huevo, salami y queso frito) es otra opción infaltable, ideal para un desayuno tardío que se convierte en almuerzo

7 platos dominicanos fáciles que te resuelven el domingo

7 platos dominicanos fáciles que te resuelven el domingo

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Un domingo en República Dominicana suele ser sinónimo de mesa llena y sabores que reconfortan. Entre la tradición y la practicidad, hay platos que se convierten en la solución perfecta para compartir en familia sin complicarse demasiado. 

El sancocho es el rey de la mesa dominicana: un caldo espeso con carnes y víveres que reúne a todos alrededor del fogón. El mangú con los tres golpes (huevo, salami y queso frito) es otra opción infaltable, ideal para un desayuno tardío que se convierte en almuerzo. La bandera dominicana ,arroz blanco, habichuelas guisadas y carne, sigue siendo el plato más representativo y sencillo de preparar.

No se deje engañar, el chicharrón no es más saludable que las verduras

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Para quienes buscan algo más ligero, el moro de guandules con coco ofrece un sabor auténtico y tropical. El chicharrón de pollo es práctico y siempre popular entre los más jóvenes. El pastelón de plátano maduro combina dulzura y salado en una receta fácil de hornear. Y para cerrar, el pescado frito con tostones es la opción perfecta para quienes quieren sentir el sabor del mar en casa.

Pastelón de plátano maduro

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