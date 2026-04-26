7 platos dominicanos fáciles que te resuelven el domingo

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Un domingo en República Dominicana suele ser sinónimo de mesa llena y sabores que reconfortan. Entre la tradición y la practicidad, hay platos que se convierten en la solución perfecta para compartir en familia sin complicarse demasiado.

El sancocho es el rey de la mesa dominicana: un caldo espeso con carnes y víveres que reúne a todos alrededor del fogón. El mangú con los tres golpes (huevo, salami y queso frito) es otra opción infaltable, ideal para un desayuno tardío que se convierte en almuerzo. La bandera dominicana ,arroz blanco, habichuelas guisadas y carne, sigue siendo el plato más representativo y sencillo de preparar.

No se deje engañar, el chicharrón no es más saludable que las verduras

Para quienes buscan algo más ligero, el moro de guandules con coco ofrece un sabor auténtico y tropical. El chicharrón de pollo es práctico y siempre popular entre los más jóvenes. El pastelón de plátano maduro combina dulzura y salado en una receta fácil de hornear. Y para cerrar, el pescado frito con tostones es la opción perfecta para quienes quieren sentir el sabor del mar en casa.