Ada Balcácer, que la luz de sus trazos siga brillando

La plástica dominicana está de luto, nos dejó la maestra Ada Balcácer. La contundencia de su nombre dentro del universo del arte nacional rindió siempre tributo a su enérgica y apasionada personalidad y, más aún, a sus trazos, esos que llenan sus obras de perfectos matices de luz.

Murió el pasado jueves 25, en una residencia de cuidado en la ciudad de Miami, donde veía transcurrir los días en completo silencio, y sin recuerdos, a causa de una demencia senil. Tenía 95 años de edad.

Quien fuera declarada Reserva Cultural de la Nación por el Banco de Reservas en 2017, deja un gran legado al país y al arte un profundo vacío.

La exposición “Espacio y tiempo”, inaugurada por el Centro Cultural del Banco de Reservas, en septiembre pasado, fue más que un homenaje... una despedida. Cuatro meses después partió de este plano terrenal.

Su hija, Marian Balcácer, reconocida fotógrafa, dio a conocer la noticia a través de las redes sociales: “con inmenso dolor y profunda tristeza anunciamos la partida de nuestra amada madre y maestra, la gran pintora dominicana Ada Balcácer. Su ausencia deja un vacío imposible de llenar en nuestros corazones, pero su amor, su luz y su legado vivirán con nosotros por siempre”.

Expresó que será recordada no sólo como una artista visionaria, sino como una mujer extraordinaria que dedicó su vida a plasmar la belleza y la profundidad del alma a través de la pintura.

“Mi madre es una gloria nacional de las artes plásticas y en Latinoamerica también, pero es mí mamá y cumplió un rol muy bello como madre y como abuela”, dijo la noche del homenaje “Espacio y tiempo”.

La crítica de arte Marianne de Tolentino, la definió como la más importante pintora de la República Dominicana históricamente hablando, y entiende que debe ser recordada como una maestra en todos los sentidos, en el dibujo, la pintura, la cerámica y artesanía.

“Los jóvenes de hoy deben recordarla como un modelo a seguir, no sólo por su trayectoria sino por su determinación, a los 15 años perdió un brazo pero eso no le impidió que realizara estudios en Bellas Artes y se convirtiera en la artista que fue”, dijo.

Además, explicó que manejó todas las corrientes de la Pintura, el realismo, el impresionismo, lo abstracto... y fue una gran creadora de la luz, al punto de definir con vehemencia lo que para ella significaba.

Investigó la historia dominicana, su mitología y la pintó de forma tan dramática y misteriosa que aún sorprende.

Para Marianne fue siempre una defensora del arte nacional: “Ada, tenía un temperamento muy fuerte, a veces agresivo al defender el arte dominicano, pero también fue muy cariñosa”.

Crear y recrear

Al decir de Marianne, Ada fue una artista contemporánea siempre en proceso de creación, “lo que es una definición de ella, crear y recrear con gran dominio de la academia”.

Elsa Núñéz

“El fallecimiento de Ada, me duele”, de esta forma reaccionó la destacada artista plástica Elsa Núñez, al ser consultada.

“El país ha perdido una gloria nacional, una mujer fuerte de temperamento, que luchó en la Guerra de Abril de 1965, que se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo y se fue superando cada vez más”, manifestó.

Ada - dice- logró una trayectoria extraordinaria, admirada dentro y fuera del país. “ Nos llevábamos muy bien y nos declarábamos mutua admiración. Antes de marcharse a Miami, me dijo que tenía un gran proyecto: ‘voy a llevar el arte dominicano fuera de nuestras fronteras’ pero lamentablemente no se le dio”.

Elsa, al igual que Marianne, afirma que Ada fue un ejemplo para la juventud, “ella seguirá viva a través de sus obras”, finalizó.