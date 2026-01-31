Abogado de Anthony Santos confirma paternidad tras prueba ADN con 99.9 %

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Carlos Balcácer, abogado del bachatero Anthony Santos, ratificó que el cantante es el padre biológico de un niño, luego de que los resultados de la prueba de ADN confirmaran una compatibilidad del 99.9 %. Esto pone fin a cualquier especulación sobre la paternidad del artista.

Durante una rueda de prensa, Balcácer, acompañado por el mánager de Santos, Lenin Ramírez, detalló que todo comenzó en enero, cuando la madre del niño, la doctora Carmen Josefina Tavares, presentó una demanda de reconocimiento de paternidad.

“El proceso comenzó con una propuesta de parte de Anthony para cubrir los gastos de la prueba genética en el laboratorio de la madre, con la condición de que, si el resultado era positivo, el caso se llevara a los tribunales”, explicó Balcácer.

El abogado también explicó que el caso atravesó varios aplazamientos debido a cambios de abogados y trámites administrativos. Finalmente, la jueza ordenó que se realizara la prueba genética en un laboratorio de Santiago.

Balcácer también mencionó que el 30 de julio, cuando se abrieron los resultados frente a las partes involucradas, se confirmó que la compatibilidad era del 99.9%. “Anthony llegó antes que ella al laboratorio, se realizaron las tomas y, tras abrir el sobre, se reveló el resultado”, afirmó el abogado.

Respecto a la posición de Santos, Balcácer destacó que siempre fue clara: "La intención de Anthony ha sido siempre apoyar la decisión de la madre en cuanto al reconocimiento de su paternidad".